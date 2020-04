Cette Lego Star Wars A-Wing est la dernière de la série Ultimate Collectors

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un peu tôt pour le jour de Star Wars, mais toujours très bienvenu, cest le dernier modèle Star Wars de la série Lego Ultimate Collectors - le A-Wing Starfighter.

Après la série densembles comprenant le Millennium Falcon et le Y-Wing Starfighter (que nous avons tous les deux eu la chance de construire), voici ce qui suit: lemblématique Starfighter A-wing de Star Wars: Return of the Jedi.

La figurine pilote est toute nouvelle, tandis que la verrière du cockpit est amovible. Il existe également des canons laser pivotants.

Ce ne sont pas non plus des publicités aussi chères et grandes que certains ensembles UCS, avec 1 673 pièces et 180 £ / 180 $ . Lensemble 18+ (oui, étrangement réservé aux adultes) mesure 27 cm de haut, 42 cm de long et 26 cm de large et est une reproduction impressionnante de lavion. Comme le Y-Wing, il dispose également dun présentoir.

Vous pouvez vérifier ce que nous pensions lorsque nous avons construit la Y-Wing . Ce nétait quune version 14+ et contenait toujours des parties complexes. Il sera donc intéressant de voir ce qui rend la nouvelle A-Wing inappropriée pour un adolescent de 14 ans. Nous pensons certainement que ce sera une expérience beaucoup plus similaire à la construction de lY-Wing que lorsque nous avons construit lénorme pièce de 7541, Millennium Falcon .

Lego a également récemment annoncé les casques de pilote Boba Fett, Stormtrooper et TIE Fighter dans le cadre de la série Lego Star Wars de 21 ans, lancée pour la première fois à temps pour The Phantom Menace en 1999.