Les blasters Nerf Rival Curve Shot peuvent tirer dans les coins

(Pocket-lint) - Les Foires du jouet de Londres et de New York ont généralement lieu à cette époque chaque année mais, comme tout le reste, ont été touchées par la pandémie. Cependant, nous pouvons toujours nous attendre à ce que les fabricants de jouets présentent de nouveaux jouets pour 2021 - probablement dans leurs propres présentations en ligne.

La marque Nerf de Hasbro , par exemple, a dévoilé une nouvelle série de blaster qui ne manquera pas de connaître un grand succès cette année - si quelquun peut sortir pour jouer avec des amis. Le trio de blasters Nerf Rival Curve Shot commencera à arriver dans les magasins en mars et, comme son nom lindique, pourra tirer dans les coins. Eh bien, en quelque sorte.

Chacun des blasters - le Flex XXI-100, le Sideswipe XXI-1200 et lHelix XXI-2000 - est livré avec une muselière qui peut être tordue pour ajouter une rotation différente sur des balles en forme de balle. En plus de mettre une courbe gauche et droite sur les tirs, vous pouvez également les utiliser pour tirer sur des obstacles, pour frapper quelquun qui se cache derrière un abri.

Le Flex est un blaster de type pistolet, le Sideswipe ressemble plus à un fusil, tandis que lHelix est à pompe.

Jusquà présent, seuls les détails des prix et des versions aux États-Unis ont été révélés: le Flex et le Sideswipe seront disponibles à partir du 1er mars 2021 au prix de 14,99 $ et 24,99 $ respectivement.

LHelix sera disponible à partir du 1er août 2021, au prix de 29,99 $. Il sera également exclusif à Target aux États-Unis.

Nous mettrons à jour au fur et à mesure que nous aurons des détails sur le Royaume-Uni.

Écrit par Rik Henderson.