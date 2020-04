Dyson lance 44 défis techniques auxquels les enfants doivent faire face pendant le verrouillage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les écoles sont peut-être fermées à la plupart des élèves, mais il n'y a pas de pénurie de matériel pour les enfants à la maison.

Maintenant, la Fondation James Dyson a rendu disponible toute une série de contenus d'ingénierie, avec 44 tâches scientifiques et techniques pour garder les esprits curieux actifs au cours des semaines à venir.

Chacune des tâches a été conçue pour les enfants plutôt que pour les adultes et est idéale pour aller de l'avant à la maison. Les premiers ont une vidéo pour aller avec eux (ci-dessous) tandis que les autres sont disponibles en PDF.

Les questions comprennent - pouvez-vous brocher un ballon sans le faire sauter ? Enduire un clou en cuivre ? Que se passe-t-il lorsque vous branchez une horloge dans une pomme de terre ?

La Fondation James Dyson a pour mission d'initier les jeunes au monde de l'ingénierie. Vous pouvez télécharger les 44 cartes de défi depuis le site de la Dyson Foundation.

zéro Vous vous demandiez comment les navires pesant des milliers de tonnes restent à flot ? Découvrez et mettez vos compétences de conception et d'invention à l'épreuve, en fabriquant un bateau à partir d'articles ménagers.

Le Golden Gate Bridge à San Francisco, USA est l'une des structures les plus emblématiques jamais construites. Voici votre chance de le recréer à partir de rien de plus que des spaghettis.

En utilisant seulement un ballon, une tasse en plastique, des pailles, du fil et des élastiques, prenez en main la propulsion à ballons et faites votre propre voiture de course.

Concevez votre propre course qui peut garder un marbre roulant pendant au moins une minute en utilisant rien de plus que du carton et du ruban adhésif. Voyez comment les ingénieurs Dyson ont fait de même en utilisant des pièces de machines Dyson.

Vous avez toujours voulu regarder autour des coins sans être vu ? Découvrez comment les miroirs et la lumière peuvent se combiner pour créer l'un des outils d'espionnage les plus anciens du livre - le périscope.

De plus, le Prix James Dyson 2020 est maintenant ouvert pour les inscriptions pour la 15e année. Trois anciens lauréats, qui ont chacun reçu le prix de 30 000 livres sterling, ont réussi à commercialiser leurs inventions. Consultez les détails ici :