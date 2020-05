Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Peu importe le degré de responsabilité ou de communication de vos enfants, il nest pas facile de sassurer que leur activité en ligne est sûre et saine.

Pour les parents, cest un défi à plusieurs niveaux. À quel contenu les enfants accèdent-ils? Quels appareils utilisent-ils pour se connecter? À quelle heure de la journée se connectent-ils et combien de temps passent-ils à différentes activités?

Bien que les appareils modernes soient dotés de leurs propres contrôles parentaux, ces systèmes ne se parlent pas. La définition de limites daccès à YouTube sur une console peut signifier que les enfants migrent simplement vers un autre écran une fois celui-ci épuisé.

Cest là quintervient Circle. Cest un guichet unique pour contrôler lutilisation dInternet par une famille à la source, et il est disponible via un appareil dédié ou des routeurs et des services de partenariat. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur Circle et son fonctionnement.

Circle est une plate-forme de contrôle parental fournie avec plusieurs appareils et services - y compris certains routeurs tiers qui loffrent en prime pour les utilisateurs.

Vous pouvez également acheter une boîte physique distincte auprès de Circle directement, ou dautres détaillants en ligne, qui donne accès à la plate-forme à ceux qui ont déjà un routeur Internet et ne veulent pas changer de fournisseur.

Il se connecte sans fil à votre réseau domestique et offre la même surveillance, les mêmes contrôles parentaux et la même capacité à signaler les activités Internet qui sont durcies sur certains des autres appareils compatibles Circle.

Le système est intelligent car il le fait pour tous les appareils que vous avez dans la maison individuellement. Il peut par exemple attribuer à chaque appareil différentes limites spécifiques à lutilisateur. Et, comme les contrôles parentaux de la Nintendo Switch , vous contrôlez Circle depuis une application sur votre smartphone et recevez des messages directement lorsque les limites sont dépassées.

Il peut donc permettre de contrôler des appareils spécifiques à la maison, tels que ceux utilisés principalement par vos enfants, sans affecter les capacités Internet des appareils des parents.

En plus des frais dappareil, Circle est un service dabonnement payant, bien quil existe également un plan dabonnement gratuit, avec un ensemble de fonctionnalités réduit.

La version de base (gratuite) du service comprend des filtres, des rapports dhistorique et la possibilité de suspendre Internet pour tous les membres de votre famille.

Pour 9,99 $ par mois, vous obtenez un abonnement Premium qui ajoute la possibilité dajuster différents paramètres pour chaque membre de la famille individuellement, ainsi que des fonctionnalités de recherche sécurisées, des limites de temps, lheure du coucher, des heures darrêt, des récompenses (utilisation supplémentaire dInternet pour terminer les devoirs, etc.), et rapports dutilisation globale.

Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à Circle, vous obtenez gratuitement un mois de Premium. Cependant, certains appareils peuvent prolonger cette période dutilisation gratuite.

Par exemple, cela inclut la propre boîte Circle Home Plus de lentreprise. Le modèle de deuxième génération de son propre appareil est livré avec un an de Circle Premium gratuitement.

Dautres appareils compatibles avec la plate-forme incluent la boîte Circle with Disney à laquelle le Home Plus a réussi. Il peut toujours être trouvé chez certains détaillants, vous pourriez donc être tenté (car il coûte moins cher). Cependant, un mot davertissement: il nest compatible quavec les anciens logiciels Circle, donc moins cher ne signifie pas nécessairement mieux.

Plusieurs routeurs Netgear et ses systèmes de réseau maillé WiFi Orbi sont livrés avec Circle intégré, il vous suffit donc de vous inscrire au service lui-même et de ne pas avoir besoin dun boîtier séparé dans votre maison.

Et, au Royaume-Uni, Sky propose une version de Circle sous la forme de sa fonctionnalité optionnelle Sky Broadband Buddy pour ses abonnés Internet. Il est personnalisé spécialement pour les clients Sky Broadband mais est alimenté par Circle.

Sky Broadband Buddy fait partie de ladd-on Sky Broadband Boost, qui coûte 5 £ par mois en plus dun plan de large bande régulier et est livré avec dautres extras, y compris une connexion Wi-Fi garantie dans chaque pièce de votre maison.

Lutilisation de Circle, avec la boîte dédiée ou via un service de partenariat, est une expérience révélatrice. Une fois configuré et opérationnel, il ne vous faut que quelques jours pour voir clairement combien de temps chaque membre de la famille passe à différentes activités en ligne, quels que soient les appareils quils utilisent.

Ces informations vous permettent ensuite de définir des limites de temps pour des activités particulières à laide de lapplication Circle Parental Controls dédiée pour iOS ou Android . Vous pouvez restreindre lutilisation de YouTube, Xbox ou Twitter, par exemple - ou bloquer des sites et des services particuliers qui ne sont pas appropriés.

Certains jeux peuvent également être spécifiquement limités - comme Roblox. Une fois que le temps est écoulé pour un utilisateur particulier, il reçoit le message sur ses appareils et doit demander une extension aux parents.

En plus des limites de temps sur les applications et les sites Web, Circle peut également spécifier des heures de coucher et des heures darrêt pour chaque utilisateur. Ceci est très utile pour vous assurer que vos enfants ne se réveillent pas trop tard ou ne tardent pas à consulter Instagram le matin.

Chaque membre de la famille obtient un profil, donc avec un abonnement Circle Premium, vous pouvez activer et désactiver laccès Internet de chaque individu en conséquence.

Vous pouvez également récompenser les enfants avec du temps Internet supplémentaire en appuyant sur un bouton, par exemple lorsquils ont terminé leurs devoirs ou leurs tâches.

Circle ne ressemble à aucun autre service de contrôle Internet que nous avons utilisé. Bien quil soit possible dobtenir des fonctionnalités similaires si vous savez comment creuser dans les paramètres de votre routeur ou personnaliser des profils dutilisateurs complexes, Circle propose tout cela dans une interface simple et bien pensée que tout le monde peut configurer.

Être disponible sur les routeurs Netgear et le système maillé Orbi est génial, tout comme son utilisation dans le cadre du module complémentaire Sky Broadband Buddy.

Vous devez vous abonner pour tirer le meilleur parti de Circle, ce qui pourrait en retarder certains. Mais, nous pensons que les ménages plus grands avec plusieurs enfants en auront pour leur argent car ses fonctionnalités étendues mettront lesprit de leurs parents au repos.