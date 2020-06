Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BT a créé un jeu en ligne pour les enfants âgés de 7 à 10 ans qui non seulement leur enseigne les compétences numériques, mais peut également les voir gagner de léquipement technologique pour leurs écoles.

Digital Dash a été lancé dans le cadre du programme BT Skills for Tomorrow. Il invite les enfants à créer leurs propres athlètes virtuels, à les entraîner puis à participer à des courses de 100m.

Chaque avatar peut être entièrement personnalisé et équipé, puis développé par le biais de mini-jeux dapprentissage des compétences - offrant plaisir et éducation en tandem.

Chaque course se déroulera sur un classement numérique, avec ceux avec les meilleurs temps affichés avant midi le 3 juillet ayant la possibilité de participer à une finale virtuelle en direct organisée par la médaillée dor olympique Dame Kelly Holmes et Reggie Yates. La finale aura lieu le 23 juillet à 16h30.

Tous les noms des athlètes sont générés par lutilisateur et anonymes, et les mesures de sécurité pour les enfants sont pleinement en place.

Le vainqueur de la finale gagnera la technologie pour sa propre école.

Le jeu est disponible pour iOS et Android, il fonctionnera donc sur iPad, iPhone, ainsi que sur les téléphones et tablettes Android. Vous pouvez découvrir comment jouer et télécharger lapplication à partir dici .

"Avec des enfants à travers le Royaume-Uni manquant une bonne journée sportive cette année, garder les jeunes esprits curieux et actifs na jamais été aussi important. Nous savons que les familles se tournent vers la technologie plus que jamais pendant le verrouillage, et donc Digital Dash a été créé pour aider à garder les enfants divertis et éduqués, inspirés à devenir actifs eux-mêmes et à donner aux parents la tranquillité desprit que leurs enfants interagissent avec la technologie de manière sûre et productive ", a déclaré le PDG de BT, Marc Allera.