(Pocket-lint) - Il n'est peut-être plus présent dans la série après avoir connu sa fin à l'écran, mais le Razor Crest est devenu un vaisseau emblématique de Star Wars pendant la première saison de The Mandalorian.

Aujourd'hui, les soldes du vendredi noir d'Amazon offrent l'opportunité de posséder le superbe kit Lego de ce vaisseau à un prix très avantageux.

Il s'agit de l'une des meilleures constructions de Star Wars que Lego ait réalisées ces dernières années, et il faut donc se jeter dessus si vous êtes un fan de la série.

Avec plus de 1 000 pièces, c'est un kit très volumineux et le vaisseau fini est beau et grand, comme vous pouvez le voir sur l'image en haut de cet article par rapport à certaines minifigures.

Vous devez d'abord construire le vaisseau de l'intérieur, et le kit contient également une minifigure très importante de Grogu (alias Baby Yoda), qui doit être considéré comme l'une des figures les plus mignonnes jamais produites par Lego.

Ce n'est toujours pas le kit Lego le moins cher, mais c'est une affirmation qui s'applique à presque tous les kits sur le marché en ce moment ! Vous pouvez trouver d'autres offres Lego Black Friday sur notre hub ici même, cependant.

