Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La fonction de partage familial dApple est conçue pour permettre à une famille de partager plus facilement du contenu, des achats et du stockage sur plusieurs appareils iOS et comptes Apple ID.

Le partage familial fonctionne sur les appareils iOS et Mac , et il permet à jusquà six personnes de partager des achats iTunes, Apple Books et App Store, un forfait familial Apple Music , un abonnement Apple News +, un plan de stockage iCloud, ainsi que de partager des albums photo, un calendrier familial et emplacements, sans partage de comptes.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la fonctionnalité de partage familial dApple, y compris comment la configurer, ce quelle implique, ce qui est partagé et comment lutiliser.

Le partage familial est simple à configurer. La personne qui le configure devient ce quApple appelle lorganisateur, et elle peut choisir les fonctionnalités partagées par votre famille et inviter jusquà cinq membres de la famille à rejoindre leur groupe de partage familial.

Une fois linvitation acceptée, ce membre de la famille verra automatiquement la configuration du partage familial sur son appareil.

Ouvrez Paramètres et appuyez sur votre nom en haut Appuyez sur `` Configurer le partage familial Cliquez sur Commencer Choisissez la première fonctionnalité que vous souhaitez partager avec votre famille (iOS 11 ou version ultérieure) Cliquez sur «Continuer» Choisissez un mode de paiement partagé - cette carte sera utilisée par les membres de la famille pour payer les achats iTunes, Apple Books et App Store. Cliquez sur «Continuer» Appuyez sur Inviter des membres de la famille Entrez le numéro de sécurité de votre carte de paiement partagée si demandé et cliquez sur «Suivant» Un nouvel iMessage apparaîtra avec un lien vers linvitation de partage familial. Tapez le nom ou le numéro de contact du membre de votre famille et appuyez sur envoyer. Cliquez sur «Terminé».

Choisissez le menu Apple en haut à gauche de votre écran Ouvrir les préférences système Cliquez sur iCloud (ou sur licône de partage familial si vous exécutez macOS Catalina) Appuyez sur "Configurer la famille" ou "Ajouter un membre de la famille" Saisissez le nom, ladresse e-mail ou le surnom du Game Center dun membre de la famille Cliquez sur Continuer Entrez la carte de sécurité de votre carte pour confirmer que vous êtes lorganisateur familial Choisissez denvoyer une invitation ou de demander à votre membre de la famille de saisir le mot de passe de son identifiant Apple

Tous les membres de la famille devront exécuter iOS 8 et versions ultérieures ou OS X Yosemite et versions ultérieures pour que la fonctionnalité de partage familial soit disponible.

Chaque membre de la famille ne peut appartenir quà un seul groupe familial à la fois. Vous nêtes également autorisé à passer à un autre groupe familial que deux fois par an.

Il existe également une option permettant de configurer un identifiant Apple pour un enfant de moins de 13 ans, lui permettant de faire partie de votre groupe de partage familial. Pour ce faire, suivez les instructions sur la page dassistance dApple .

Lorsque vous configurez le partage familial pour la première fois, en tant quorganisateur familial, vous choisissez les fonctionnalités que vous souhaitez partager avec votre famille. Les options qui apparaissent en premier sont: les achats iTunes et App Store, Apple Music , le stockage iCloud, le partage de position et l heure décran .

Voici un aperçu de ce que le partage de chacune de ces fonctionnalités avec votre famille via le partage familial implique réellement.

Les membres de la famille pourront voir et télécharger la musique, les films, les émissions de télévision, les livres et les applications que vous avez achetés.

Chaque membre de la famille aura un accès immédiat aux applications payantes déjà achetées par dautres membres de votre famille. Vous pouvez télécharger votre propre copie de ces applications directement sur votre appareil Apple sans avoir à demander ou à partager des identifiants et des mots de passe Apple. Cependant, vous ne pouvez partager que des applications prenant en charge le partage familial.

Avec un forfait Apple Music Family - que vous pouvez lire dans notre fonctionnalité distincte - jusquà six membres de votre famille auront un accès illimité à Apple Music sur leurs appareils pour 14,99 $ / mois ou 14,99 £ / mois.

Chaque membre de la famille obtiendra son propre compte Apple Music avec une bibliothèque musicale personnelle et des recommandations, mais le coût est nettement inférieur à six abonnements individuels.

Les membres de la famille pourront partager un plan de stockage pour les photos, fichiers et sauvegardes de chacun afin que chaque membre nait pas besoin dacheter son propre plan. Vous avez le choix entre 200 Go ou 2 To, tous deux partageables.

Les membres de la famille nauront pas accès aux fichiers les uns des autres, mais vous pourrez voir la quantité de stockage utilisée par tout le monde.

Les membres de la famille pourront voir leurs positions respectives dans Find My et Messages . La configuration de cette fonctionnalité permettra également aux membres de la famille de voir lemplacement de leurs appareils respectifs dans Localiser mon iPhone.

Si un membre de la famille souhaite une certaine confidentialité de sa famille, il peut désactiver `` Partager ma position dans les paramètres iCloud pour désactiver sa position jusquà ce quil en décide autrement.

La configuration de la fonction Temps décran sur le partage familial vous permettra de voir les rapports de temps décran de votre enfant et de définir le contrôle parental à partir de votre iPhone. Cette fonctionnalité est destinée à ceux qui ont des enfants dans leur famille - vous ne pourrez pas définir de limite de temps sur une application spécifique pour votre partenaire par exemple, mais vous le pouvez pour un enfant.

Il est également possible de nommer un autre membre de la famille comme parent / tuteur, afin que vous puissiez à la fois garder un œil sur vos enfants et leur temps décran.

Si vous avez des abonnements Apple, quil sagisse de musique, darcade, dactualités +, une fois que vous vous êtes abonné une fois, tous les membres de votre famille ont accès à laide de leurs propres appareils et comptes avec cette fonctionnalité activée.

Tous les membres de votre famille pourront regarder à partir de plusieurs appareils et obtenir des recommandations personnalisées en fonction de ce quils regardent.

Tous les achats de contenu sont facturés directement sur la carte sélectionnée lors de la configuration du partage familial, à moins quun membre de votre famille ne souhaite utiliser son propre cadeau ou avoir en magasin. Lorsque cette carte est configurée et que la fonction de partage dachat est activée, lorganisateur familial autorise lutilisation de la carte par tous les membres de la famille pour les achats.

Pour désactiver le partage des achats, accédez à Paramètres> Appuyez sur votre nom> Appuyez sur Partage familial> Appuyez sur loption Partage des achats> Désactivez `` Partager mes achats .

Il existe une fonction «Demander à acheter», qui oblige lorganisateur familial à approuver les achats et les téléchargements lancés par leurs enfants. Si votre enfant essaie dacheter une application, un livre, une chanson, etc., il devra demander lautorisation, après quoi vous recevrez une notification sur votre propre appareil.

Vous devez donner votre autorisation via cette notification avant que votre enfant puisse acheter quoi que ce soit sur liTunes Store, liBooks Store ou lApp Store. La demande dachat est activée par défaut pour les enfants de moins de 13 ans.

La fonction de demande dachat peut être activée pour tout membre de la famille de moins de 18 ans par lorganisateur familial. Si vous désactivez loption Demander lachat pour un membre de la famille après lâge de 18 ans, vous ne pouvez pas le réactiver.

Pour activer la demande dachat à laide dun iPhone / iPad / iPod Touch: Ouvrez Paramètres> Appuyez sur votre nom> Appuyez sur "Partage familial"> Appuyez sur le nom du membre de votre famille> Appuyez sur "Demander à acheter".

Pour activer Demander à acheter sur un Mac: Ouvrez le menu Pomme> Appuyez sur Préférences Système> Appuyez sur licône iCloud ou Partage familial (en fonction du logiciel)> Cliquez sur `` Gérer la famille > Sélectionnez le nom du membre de votre famille> Sélectionnez `` Demander à acheter

Pour que les membres de la famille téléchargent du contenu déjà acheté, il leur suffit de visiter la section Achats de liTunes Store, de liBooks Store et de lApp Store. Ils devront ensuite sélectionner le membre de la famille dont ils souhaitent parcourir la collection, puis les télécharger.

Si le partage familial devait un jour être désactivé par lorganisateur, chaque membre de la famille peut toujours conserver le contenu acheté par un autre membre de son groupe familial. Cependant, les achats intégrés à une application achetée par quelquun dautre doivent être rachetés.

Les membres de la famille peuvent choisir de masquer certains de leurs achats individuels. Si un achat est masqué, les autres membres de la famille ne pourront pas le voir ni le télécharger sur leur appareil.

Pour masquer un achat sur iPhone / iPad / iPod Touch: Ouvrez lApp Store> Appuyez sur longlet Aujourdhui en bas de lécran> Appuyez sur votre photo dans le coin supérieur droit> Appuyez sur `` Achats > Appuyez sur `` Mes achats > Recherchez lapplication que vous souhaitez masquer et faites-la glisser vers la gauche> Appuyez sur «Masquer».

Pour masquer un achat sur Mac: Ouvrez lApp Store> Cliquez sur votre nom dans la barre latérale en bas à gauche> Appuyez sur les trois points sous licône de lapplication que vous souhaitez masquer> Appuyez sur `` Masquer lachat .

Un album photo partagé est automatiquement créé lorsque vous configurez le partage familial. Vous pouvez utiliser cet album pour partager des photos, des vidéos et même des commentaires avec votre groupe de partage familial. Seules les photos et vidéos que vous ajoutez manuellement apparaîtront dans lalbum familial.

Ouvrez lapplication Photos > Appuyez sur longlet Albums en bas de votre écran> Faites défiler jusquà "Albums partagés"> Appuyez sur lalbum "Famille".

Ouvrez lalbum Famille> Appuyez sur longlet Photos en bas de lécran> Appuyez sur le +> Sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez ajouter à votre album Famille.

Ouvrez lalbum Famille> Appuyez sur longlet Personnes en bas de lécran> Désactivez les notifications.

Ouvrez lalbum de famille> Appuyez sur longlet Personnes en bas de lécran> Modifiez les paramètres que vous souhaitez modifier.

Ouvrez lalbum de famille> Appuyez sur longlet Personnes en bas de lécran> Appuyez sur `` Inviter des personnes ... en haut> Ajouter les personnes que vous souhaitez ajouter. Ces personnes pourront voir les photos et les vidéos que vous publiez dans lalbum Famille.

Ouvrez lalbum de famille> Appuyez sur longlet Personnes en bas de lécran> Appuyez sur `` Supprimer lalbum partagé en bas des options de configuration> Supprimer.

Semblable à lalbum photo partagé dans le partage familial, un calendrier partagé sera également créé automatiquement. Ce calendrier partagé permet à tous les membres de la famille dajouter des événements et de configurer des rappels. Chaque entrée dagenda ou rappel apparaîtra sur les appareils de chaque membre de la famille.

Ouvrez lapplication Calendrier> Appuyez sur Calendriers en bas de lécran. Le calendrier familial apparaîtra sous la section iCloud.

Ouvrez lapplication Calendrier> Appuyez sur Calendriers en bas de lécran> Faites défiler vers le bas jusquau calendrier `` Famille sous la section iCloud> Appuyez sur le `` I > Appuyez sur `` Famille en haut de lécran et changez le nom du calendrier à ce que vous voulez - peut-être votre nom de famille ou quelque chose.

Ouvrez lapplication Calendrier> Appuyez sur le `` + dans le coin supérieur droit> Créez le titre, le lieu et lheure de votre événement> Appuyez sur Calendrier sur cet écran et sélectionnez `` Famille ou ce que vous avez appelé> Appuyez sur `` Ajouter dans le le coin supérieur droit.

Ouvrez lapplication Calendrier> Appuyez sur Calendriers en bas de lécran> Faites défiler vers le bas jusquau calendrier `` Famille sous la section iCloud ou ce que vous avez renommé> Appuyez sur le `` I > Appuyez sur `` Ajouter une personne > Appuyez sur sur le + et tapez le nom de la personne que vous souhaitez ajouter au calendrier> Ajouter.

Ouvrez lapplication Calendrier> Appuyez sur Calendriers en bas de lécran> Faites défiler vers le bas jusquau calendrier `` Famille sous la section iCloud ou ce que vous avez renommé> Appuyez sur `` Je > Appuyez sur la couleur que vous souhaitez partager calendrier familial pour apparaître dans lapplication Calendrier> Appuyez sur «Terminé».

Ouvrez lapplication Calendrier> Appuyez sur Calendriers en bas de lécran> Faites défiler vers le bas jusquau calendrier `` Famille sous la section iCloud ou ce que vous avez renommé> Appuyez sur le `` I > Désactivez `` Alertes dévénements dans le Section Notifications si vous ne souhaitez pas être alerté lorsquun événement se prépare.

Ouvrez lapplication Calendrier> Appuyez sur Calendriers en bas de lécran> Appuyez sur le cercle à gauche du calendrier familial. Lorsquil y a une coche dans le cercle, les événements du calendrier partagé apparaîtront dans votre application Calendrier, quand il ny a pas de coche, ils ne le feront pas.

Ouvrez lapplication Calendrier> Appuyez sur Calendriers en bas de lécran> Faites défiler vers le bas jusquau calendrier `` Famille sous la section iCloud ou ce que vous avez renommé> Appuyez sur `` I > Faites défiler jusquà `` Supprimer le calendrier .

Ouvrez Paramètres> Appuyez sur votre nom> Appuyez sur longlet Partage familial> Appuyez sur Ajouter un membre de la famille> Choisissez Inviter via iMessage, Inviter en personne ou Créer un compte enfant.

Ouvrez Paramètres> Appuyez sur votre nom> Appuyez sur longlet Partage familial> Appuyez sur le membre de la famille que vous souhaitez supprimer de votre groupe de partage familial (nous ne vous demanderons pas pourquoi)> appuyez sur `` Supprimer .

Ouvrez Paramètres> Appuyez sur votre nom> Appuyez sur longlet Partage familial> Appuyez sur la fonctionnalité que vous souhaitez activer ou désactiver dans la section Fonctionnalités partagées> Activer ou désactiver la fonctionnalité.

Ouvrez Paramètres> Appuyez sur votre nom> Appuyez sur longlet Partage familial> Appuyez sur votre nom en haut> Appuyez sur «Arrêter le partage familial»> Confirmer «Arrêter le partage».

Écrit par Britta O'Boyle.