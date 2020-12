Comment configurer un Amazon Echo pour un enfant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alexa a eu un impact considérable sur nos maisons et depuis le début, les enfants ont trouvé très facile - et amusant - de sengager avec lassistant numérique dAmazon.

Avec l Echo Dot étant si abordable, cest une option facile pour rendre un Echo disponible pour vos enfants - peut-être dans une chambre ou dans une salle de jeux en fonction de leur âge.

Mais il y a quelques éléments à prendre en compte et quelques ajustements à apporter - et il y a une différence entre les États-Unis et les autres régions où dautres appareils sont disponibles.

La grande différence entre les États-Unis et le Royaume-Uni est quAmazon propose une version pour enfants spécifique à la version de lEcho Dot . Cela vient non seulement avec une garantie de 2 ans, mais offre un abonnement dun an à Amazon Kids + , le service dabonnement dAmazon pour les enfants, permettant laccès au contenu spécifique aux enfants.

Aux États-Unis, même si vous nachetez pas cette version de lEcho Dot, vous pouvez activer Kids + et les contrôles parentaux et gérer votre Echo Dot via le tableau de bord parent en ligne - ce qui rend le contrôle beaucoup plus facile. Vous pouvez trouver le tableau de bord Amazon parent ici . Pour ceux qui utilisent lédition pour enfants, vous devrez lutiliser pour gérer de nombreux paramètres spécifiques aux enfants.

Au Royaume-Uni et dans dautres régions, vous ne pouvez pas obtenir lEcho Dot Kids Edition, mais vous pouvez configurer de nombreuses choses manuellement, que nous allons vous expliquer maintenant.

Tout dabord, que vous ayez ou non un abonnement à Amazon Kids +, ce qui est important, cest que vous ayez tous vos appareils, y compris ceux utilisés par vos enfants, sur votre compte Amazon. Cela signifie quils sont tous contrôlés via une seule application Alexa et quils fonctionnent tous ensemble - et lun des avantages davoir plusieurs appareils Echo est que vous pouvez utiliser des annonces, par exemple, pour appeler les enfants pour les repas où quils soient dans la maison.

Une fois que vous avez configuré lappareil Echo, il est facile de le renommer. Rendez-vous simplement sur lapplication Alexa et sur la page des paramètres de cet appareil individuel. (Appuyez sur appareils> Echo et Alexa, puis sur les appareils que vous souhaitez modifier.)

Ici, vous trouverez la meilleure option pour renommer cet appareil individuel. Cela vaut la peine de le faire pour plusieurs raisons. Premièrement, cela donne à lenfant la propriété de lappareil, donc plutôt que ce soit "le troisième Echo Dot de Chris", il aura son nom.

Cela vous profite en fait, car vous pouvez facilement voir quel appareil il se trouve sur la liste - et si vous avez une maison pleine dappareils Echo, cest important pour que vous puissiez suivre rapidement ce quil fait. Alternativement, vous pouvez lappeler "salle de jeux" ou quelque chose comme ça, selon votre configuration.

Le "filtre explicite" vise à empêcher la lecture de chansons contenant des paroles explicites. Vous ne pouvez pas lappliquer à des appareils individuels, mais si vous avez des enfants dans votre maison, il est logique dappliquer le filtre sur tous les appareils, pour éviter la bombe F Ariana Grande occasionnelle lors de la fête de votre enfant de 5 ans.

Dans lapplication Alexa, ouvrez le menu et accédez à Paramètres> Musique et podcasts. Vous trouverez ici les commandes de musique et en haut se trouve le filtre de blasphème. Appuyez dessus et activez-le.

La chose à noter est que cela ne sapplique quaux services qui le prennent en charge - Spotify, Amazon Music et Apple Music - bien quil nattrape pas toujours toutes les chansons de ces services, uniquement celles qui ont été marquées comme ayant des paroles explicites. Souvent, la version "radio" sera jouée, mais il est toujours possible que des chansons explicites passent à travers.

Il y a aussi la possibilité de désactiver le filtre explicite par la voix (au cas où vous auriez soudainement besoin de musique jurée?) - mais il est préférable de le laisser désactivé - sinon il peut simplement être désactivé.

Une chose à noter est que des services comme TuneIn ne prennent pas en charge le filtrage des paroles explicites (parce que cest la radio) - donc si vous écoutez une émission en direct ou après le tournant décisif, il est fort possible quun artiste ou un présentateur enthousiaste glisse dans un langage coloré. .

Cest lune des choses que vous devez faire dès que vous recevez un Echo, car toute personne qui peut parler à votre Echo peut acheter des choses depuis votre compte Amazon. Si vous avez des enfants, vous ne voulez certainement pas quils achètent toute une gamme de produits sans que vous le sachiez.

Encore une fois, il sagit dun paramètre de compte Alexa général, alors ouvrez lapplication Alexa et ouvrez le menu. Ensuite, allez dans Paramètres> Paramètres du compte> Achat vocal.

Cest une option à bascule et vous pouvez opter pour une protection par code PIN, mais il est plus sûr de la désactiver - après tout, la meilleure façon de naviguer et dacheter sur Amazon consiste à utiliser lapplication.

Il existe une gamme de compétences Alexa qui ont été identifiées comme spécifiquement pour les enfants - par exemple le NORAD Santa Tracker. Pour autoriser ces choses sur vos appareils, vous devrez activer Kids Skills. Encore une fois, cest dans Paramètres> Paramètres du compte> Compétences des enfants.

Ils sont éclatés pour plusieurs raisons. Premièrement, cela signifie que les adultes peuvent choisir de leur bloquer complètement laccès - si vous ne voulez pas quAlexa soit un jeu. Deuxièmement, cela aide à réitérer le fait quAlexa stocke les interactions vocales dans le cloud - et si vos enfants utilisent Alexa, cela les inclut également - ce qui pourrait amener les parents soucieux de leur vie privée à réfléchir.

Cependant, vous nêtes pas obligé dactiver les compétences pour enfants si vous ne le souhaitez pas - si un enfant essaie dutiliser une compétence qui a été identifiée comme pour les enfants, vous recevrez une notification vous demandant de lactiver dans le Application Alexa.

Ok, celui-ci est un peu plus effrayant. Au fur et à mesure quAlexa capture les interactions vocales, elles vous sont ouvertes pour examen. Cela signifie que vous pouvez, si vous le souhaitez, surveiller ce que Alexa a pu être demandé. Si vous craignez que la fête de vos enfants ne se transforme en quelque chose dinapproprié - impliquant Alexa - alors vous aurez des enregistrements vocaux que vous pourrez consulter.

Vous pouvez le faire à partir de lapplication Alexa, mais cest plus facile sur le plus grand écran de votre navigateur à amazon.co.uk/mycd ou amazon.com/mycd , puis cliquez sur Paramètres de confidentialité, puis sur Alexa Privacy. Ici, vous pouvez trier par plages de dates personnalisées.

Les communications comprennent les annonces, les appels et la messagerie Alexa et Drop In. Les annonces sont en fait utiles dans une maison familiale, car vous pouvez dire "Diffusion Alexa" il est lheure du dîner "" et le message est annoncé sur tous les appareils.

Mais vous ne voudrez peut-être pas que vos enfants puissent utiliser la fonction Drop In qui leur permet ensuite de démarrer automatiquement une conversation bidirectionnelle avec les contacts. Dans lapplication Alexa, vous pouvez désactiver Drop In pour chaque appareil - et vous pouvez également le désactiver pour vous-même, de sorte que vous ne pouvez jamais accepter Drop In, ce qui signifie que les autres ne peuvent pas Drop In sur vous. Les paramètres peuvent être trouvés Commincer> Contacts> Mes paramètres de communication. Ici, vous pouvez désactiver Drop In pour vous-même.

Pour désactiver le service sur un appareil particulier - tel quun écho dans la chambre dun enfant - dirigez-vous vers cet appareil dans lapplication Alexa et dans les paramètres de lappareil, entrez Communications. Ici, vous pouvez contrôler les annonces et Drop In.

En outre, vous voudrez peut-être considérer la position avec les contacts en général. Lapplication Alexa sur votre téléphone vous demande daccéder à vos contacts afin de pouvoir ensuite appeler ou envoyer un message depuis votre appareil Echo. Si vous nutilisez pas les appels Alexa, révoquez cette autorisation et Amazon naura alors pas accès à vos contacts - ce qui signifie que vos enfants ne peuvent pas appeler accidentellement les personnes de votre liste de contacts.

Amazon na pas dheures programmées appropriées pour les appareils Alexa, mais il propose Ne pas déranger, où vous pouvez vous assurer que rien ne fera un son sur cet appareil à un moment donné.

Rendez-vous dans les paramètres de lappareil pour lécho individuel et vous pouvez sélectionner le créneau horaire auquel vous souhaitez quil soit engagé.

Pour beaucoup, le don dun appareil Echo entraînera des heures de divertissement. Il donne accès à beaucoup de musique, à des réponses aux questions ainsi quà un contrôle intelligent de la maison - mais en tant que parent, vous devez toujours garder le contrôle. En labsence dun verrouillage complet du mode enfants, en tant que parent, vous êtes toujours responsable de ce que font vos enfants lorsquils utilisent Alexa.

Tout en utilisant les conseils pour les enfants avec Alexa ci-dessus, vous pouvez contrôler certains aspects de leur utilisation, les enfants exploreront et, comme pour tout appareil connecté à Internet, il doit y avoir un certain niveau de limite parentale pour sassurer quils se comportent bien.

Parfois, vous devrez peut-être simplement débrancher la prise ou configurer votre routeur pour bloquer cet appareil à des moments particuliers si les choses deviennent incontrôlables.

