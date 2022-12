Comment configurer un Amazon Kindle pour les enfants : Amazon Kids et Kids+ expliqués

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Kindle d'Amazon s'est imposé comme un appareil de lecture de premier plan et, lorsqu'il y a de la lecture, on peut espérer avoir des enfants enthousiastes.

Bien que les vrais livres, sur papier, ainsi que la fréquentation des bibliothèques publiques, soient une expérience que tous les enfants devraient connaître, il est indéniable qu'un Kindle a quelque chose à offrir.

Mais un appareil Kindle, relié à un compte Amazon, offre une grande quantité de connectivité que vous ne voulez probablement pas offrir à votre enfant. Il y a un navigateur Web pour commencer, ainsi que, potentiellement, votre compte Amazon par lequel ils peuvent acheter des livres avec un abandon sans raison.

Que vous achetiez un nouveau Kindle spécialement pour un enfant, ou que vous le laissiez utiliser celui que vous avez déjà, voici ce que vous devez prendre en compte pour configurer un Kindle pour vos enfants. Nous parlons ici spécifiquement des lecteurs de livres électroniques Kindle, plutôt que des tablettes Fire, bien que dans de nombreux cas, les mêmes informations s'appliquent. Il existe également un Kindle Kids Edition et un Kindle Paperwhite Kids spécifiques, dont nous parlerons également ci-dessous.

Décisions relatives au compte

Un Kindle doit être enregistré sur un compte Amazon - c'est ainsi que le contenu est transféré sur le Kindle.

Si vous achetez un nouveau Kindle spécialement pour un enfant, vous devez décider si vous allez le relier à son propre compte Amazon ou à votre compte.

Un compte personnel ?

Si l'enfant/Kindle possède un compte personnel, ce compte nécessite une adresse électronique ainsi qu'un mode de paiement, ce qui n'est probablement pas ce que vous souhaitez faire. Vous pourriez toutefois opter pour une carte de crédit prépayée.

Cela vous permet de disposer d'une petite valeur pour vos premiers achats de livres sans avoir à craindre qu'ils ne vident votre compte bancaire. Vous pouvez toujours recharger cette carte prépayée pour de futurs achats, mais cette approche est plutôt compliquée.

Gardez-le sur votre compte

Si vous choisissez d'avoir le Kindle sur votre compte (ou de faire en sorte qu'un enfant utilise votre Kindle/ancien Kindle/a Kindle Kids Edition), vous devrez alors veiller à utiliser le contrôle parental pour vous assurer qu'il ne passe pas sur votre compte, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Il y a aussi Amazon Kids et Kids+ - anciennement appelés Fire for Kids ou FreeTime - à prendre en compte.

C'est ainsi qu'Amazon a réellement conçu cet arrangement, spécifiquement pour répondre aux besoins des enfants dans un foyer Amazon.

Contrôles parentaux

Le Kindle dispose de nombreux contrôles parentaux, ce qui est un bon point de départ. Si vous offrez un Kindle à votre enfant, vous pouvez choisir de fermer les principaux points d'accès à Internet : navigateur web, Kindle Store et Cloud.

Chacun d'entre eux peut être désactivé, le contrôle parental étant protégé par un mot de passe. Cela signifie que vous pouvez, par exemple, désactiver le navigateur web et Kindle Store sur cet appareil, mais laisser l'accès à Cloud. Le Cloud est l'endroit où vos achats Kindle sont stockés lorsqu'ils ne sont pas téléchargés sur un appareil - c'est votre catalogue complet de contenu en ligne.

Vous pouvez tout éteindre, de sorte que vous savez que votre enfant n'a accès qu'au contenu de l'appareil et qu'il ne peut pas l'explorer. Le Kindle est toujours connecté à Internet, mais il n'y a pas de points d'accès depuis l'appareil.

C'est une meilleure option que de simplement activer le mode avion, car les livres seront toujours synchronisés et, surtout, vous pouvez toujours envoyer des livres à la Kindle Store depuis le navigateur de votre ordinateur ou votre téléphone. Vous pouvez également envoyer des documents sur le Kindle en utilisant l'adresse électronique attribuée à votre appareil Kindle, par exemple des dossiers de cours de l'école.

Cela signifie que vous pouvez mettre le Kindle entre les mains de votre enfant, acheter des livres et les faire livrer sur son appareil pour qu'il les lise. Ils apparaîtront simplement sur la page d'accueil.

Le problème est que, si votre Kindle est enregistré sur votre compte, tous les livres que vous possédez ou achetez pourront être téléchargés sur le Kindle de votre enfant par l'intermédiaire de la bibliothèque, et c'est là que Amazon Kids entre en jeu.

Amazon Kids

Amazon a un système pour les enfants appelé Amazon Kids. Il s'agit essentiellement d'une zone verrouillée spécialement pour eux. L'utilisation d'Amazon Kids signifie que vous pouvez avoir "votre" côté adulte/parental de l'appareil entièrement connecté et "leur" côté enfant verrouillé en toute sécurité avec uniquement un contenu approprié visible.

Le nom est devenu Amazon Kids en 2020, après avoir été appelé auparavant Fire for Kids ou FreeTime.

Amazon Kids vous permet de créer un (ou plusieurs) compte(s) enfant(s), puis de leur attribuer des livres de votre collection. En utilisant Kids, vous achetez ces livres sur votre compte et vous les partagez, plutôt que de les acheter via un compte Amazon au nom de votre enfant.

Il est toutefois important de noter qu'une fois que vous êtes dans Amazon Kids, vous avez besoin d'un mot de passe pour en sortir, ce qui constitue un espace sécurisé pour votre enfant.

À l'intérieur d'Amazon Kids, les commandes de navigation fonctionnent de la même manière qu'ailleurs, de sorte que vous pouvez toujours aller à la maison, effectuer des recherches et modifier certains paramètres, mais tout cela se trouve derrière cette barrière de sécurité. Il existe des récompenses et un objectif de lecture pour encourager les enfants à lire régulièrement, si vous avez un enfant qui fonctionne mieux avec ce type de motivations.

La progression dans les livres sera également suivie séparément de votre lecture. Si vous voulez tous les deux lire Le Hobbit, par exemple, la progression de votre enfant sera suivie séparément de la vôtre. Si vous utilisiez simplement le même compte et lisiez le même livre, le système essaierait constamment de synchroniser ce livre avec la page la plus lue, ce qui n'est pas idéal lorsque deux personnes distinctes le lisent.

Il est important de noter que, contrairement au verrouillage d'un appareil à l'aide des paramètres de contrôle parental ci-dessus, vous devez toujours attribuer ce contenu à Amazon Kids pour votre enfant - et c'est un point essentiel. D'un point de vue pratique, vous pouvez envoyer du contenu à un appareil Kindle à partir d'un navigateur. Ainsi, si vous faites des achats dans la boutique Kindle Store, vous pouvez choisir de les envoyer à cet appareil.

Cependant, cela n'est possible que sur cet appareil, et non dans la zone Enfants d'un enfant. Le parent doit donc effectuer cette opération sur l'appareil lui-même. Vous devez vous déconnecter de l'espace enfant, sélectionner les livres de la bibliothèque que vous souhaitez ajouter à Amazon Kids, puis revenir à l'espace enfant pour revoir tous ces livres dans un environnement sécurisé.

De manière astucieuse, vous pouvez activer Amazon Kids sur un appareil et le laisser dans cet état la plupart du temps. En redémarrant le Kindle à partir de la zone Kids, il revient à Kids : la seule façon d'en sortir est de brancher le mot de passe.

L'autre point à noter concernant la configuration d'Amazon Kids, c'est que vous créez essentiellement ces enfants en tant qu'utilisateurs sur votre compte - et ils peuvent ensuite être utilisés sur d'autres appareils Amazon, comme la tablette Fire.

Nous avons mentionné qu'il existe deux versions du service Kids : Kids+ permet à votre enfant d'accéder à une gamme de contenus sélectionnés par Amazon et correspondant à une tranche d'âge appropriée, afin qu'il puisse trouver et sélectionner ses propres livres. Cela facilite les choses car vous n'avez pas besoin d'attribuer des titres à l'enfant pour qu'il les lise. Cependant, même si le contenu est sûr, il est impossible de savoir s'il s'agit d'un contenu que votre enfant a réellement envie de lire - nous en parlons plus en détail ci-dessous.

Ménages et bibliothèque familiale

La bibliothèque familiale est une fonctionnalité de Kindle qui vous permet de partager du contenu avec les membres de votre famille. C'est un moyen pratique pour vous de partager ou de gérer le contenu que vous avez, et vous ne devez acheter les choses qu'une seule fois.

Pour avoir une bibliothèque familiale, vous devez créer un ménage. Celui-ci peut être composé de deux adultes, chacun ayant son propre compte Amazon, et de quatre enfants au maximum. Ces comptes enfants sont configurés à l'aide d'Amazon Kids.

Étant donné qu'un ménage ne peut accepter plus de deux comptes Amazon (en principe deux parents), il est désavantageux d'avoir le Kindle d'un enfant avec son propre compte Amazon, car ce troisième compte ne peut pas être pris en compte et vous ne pouvez pas partager de contenu via la bibliothèque familiale. (Bien sûr, tous les ménages n'auront pas deux parents, ou pourraient ne pas avoir deux parents qui veulent partager du contenu).

Cependant, une fois que vous avez configuré une bibliothèque familiale, les deux comptes adultes peuvent gérer le contenu auquel les enfants ont accès. Cela signifie qu'un adulte peut acheter le contenu et que l'autre peut l'ajouter ou le supprimer de son propre compte si nécessaire.

Une fois que vous avez des adultes et des enfants dans un foyer, il est très facile de gérer le contenu via un navigateur. Dans les paramètres de votre compte > Gérer votre contenu et vos appareils, vous pouvez voir tous vos livres Kindle et savoir qui y a accès dans votre foyer.

Qu'en est-il de l'Amazon Kindle Kids Edition ?

Amazon a lancé le Kindle Kids Edition en suivant de très près le modèle qu'elle a utilisé pour sa tablette Fire Kids Edition - il s'agit d'un Kindle standard, avec un étui, une garantie de 2 ans et un abonnement d'un an à Amazon Kids+.

L'appareil lui-même est le Kindle d'entrée de gamme et il n'y a pas de différences logicielles sur cet appareil par rapport à tout autre Kindle - il utilise tous les mêmes fonctionnalités logicielles que nous avons parlé ci-dessus. Cela signifie potentiellement que vous pouvez économiser de l'argent en optant pour ce Kindle au lieu de l'édition spécifique pour enfants - il est environ 20 $/£ moins cher.