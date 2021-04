La dernière collaboration Adidas de Lego vous permet de personnaliser une paire de chaussures Ultraboost

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a annoncé une autre collaboration avec Adidas, vous permettant de personnaliser une paire de chaussures Ultraboost - elles sont livrées avec une sélection de plaques afin que vous puissiez personnaliser les trois bandes Adidas à votre guise. Et rien ne vous empêche dajouter plus de briques, bien sûr.

Les chaussures Ultraboost DNA x Lego Plates font suite à un tas de chaussures pour enfants ( dont nous souhaitons quelles soient conçues pour les adultes) et aux chaussures Lego x Adidas XZ 8000 .

Comme pour ces dernières chaussures, attendez-vous à ce que les Ultraboosts de 200 $ / 140 £ se vendent en quelques secondes et, comme dhabitude, nous pensons quils finiront probablement entre les mains de scalpers plutôt que de vrais fans. Le manque de désir des marques de faire quelque chose pour que cela ne se produise pas devient quelque peu frustrant pour beaucoup.

Mais en sortant des chaussures Lego coûteuses en édition limitée pour adultes au lieu dune version plus générale, Adidas montre quil sait quil y a une demande et quil peut donc facturer un prix plus élevé.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Les nouvelles chaussures de course personnalisables Ultraboost DNA x LEGO Plates. Assiettes LEGO incluses. #adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n - LEGO (@LEGO_Group) 7 avril 2021

Il y a aussi quelques autres détails ainsi que les rayures personnalisables - la languette a un logo Lego tandis que le spectacle est en partie recouvert de détails de style brique Lego. Lintérieur de la chaussure est jaune vif.

Écrit par Dan Grabham.