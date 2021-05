Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un auteur qui a écrit un livre sur les habitudes numériques des enfants estime que lutilisation dInternet et des médias sociaux devrait faire partie du programme national des écoles britanniques.

Cest aussi important, sinon plus, que léducation sexuelle, affirme-t-il.

Sadressant à Pocket-lint pour le dernier épisode du podcast Pocket-lint , lauteur Robert Wigley, qui a travaillé avec le gouvernement britannique dans le cadre de son travail quotidien en tant que président de UK Finance, a révélé les résultats de ses recherches sur les habitudes numériques de la génération Z. - notamment ses propres fils adolescents ».

Le manque déducation numérique au niveau des programmes linquiète: "Nous devons voir le système éducatif reconnaître que les enfants développent désormais leur personnalité dans un monde en ligne", a-t-il déclaré.

"Et donc, tout comme nous leur donnons une éducation sexuelle à lécole dans le cadre du programme national, je pense que nous avons également besoin dune utilisation responsable dInternet dans le cadre du programme national. En fait, je dirais que cest une compétence beaucoup plus nécessaire plus tôt en votre enfance que, franchement, léducation sexuelle est.

"Je pense que le gouvernement a la responsabilité ici dintroduire une sorte de cours déducation à lutilisation responsable dInternet. Et, probablement un peu comme de nombreuses écoles font appel à des étrangers pour enseigner léducation sexuelle, parce que cest assez compliqué - cest sensible et nuancé - je pense que cela pourrait être le même."

Ce n’est pas seulement au gouvernement de s’assurer que votre enfant est en sécurité en ligne, il y a des mesures que vous pouvez prendre vous-même entre-temps: «Je pense que les parents doivent être un peu avertis du fait que lorsque nous nous engageons avec nos enfants , nous avons tendance à leur parler de leur journée hors ligne, nous ne nous intéressons pas beaucoup à leur journée en ligne. Cest une erreur », a expliqué Wigley.

"Je ne prétends pas être un grand parent, mais je sais que si je parle à mon fils, il me dira quil est sorti et quil a joué au football, il est dans le jardin ou autre chose. Ce quil ne fera pas, cest le dire. moi ce quil faisait pendant les trois heures où il était sur Snapchat et Instagram entre 11 heures du soir et deux heures du matin. Cest une erreur de ma part de ne pas lui avoir demandé. Vous pouvez le faire, je pense, sans indiscrets. "

Vous pouvez entendre lintégralité de linterview, y compris les réflexions de Wigley sur une éventuelle future législation numérique, dans le cadre de l épisode 105 du podcast Pocket-lint .

Son livre - Born Digital: Lhistoire dune génération distraite - est également disponible dès maintenant.

Écrit par Rik Henderson.