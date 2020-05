Comment configurer un téléphone Android pour un enfant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il arrive un moment où votre enfant a besoin de son propre téléphone. En tant que parent, cest une bifurcation: dun côté, un téléphone fournit un point de contact lorsque votre enfant devient plus indépendant, de lautre, cest une passerelle vers le côté sombre de la vie en ligne.

Pour beaucoup, les avantages lemporteront sur les inconvénients, surtout si vous avez un enfant qui est sur le point de partir au secondaire. Vous voulez savoir quils arrivent en toute sécurité et vous voulez quils puissent vous contacter sils en ont besoin.

Vous pouvez obtenir un téléphone multifonction - comme le Nokia 3310 - mais en réalité, il est probablement temps pour le premier smartphone.

Lavantage immédiat quoffre Android est le prix. Soyons honnêtes, alors que de nombreux enfants voudront le dernier iPhone , les envoyer dans la nature avec un téléphone à 900 £ demande des ennuis.

En réalité, il y a très peu de différence significative entre les fonctionnalités de liPhone et dAndroid: ils offrent tous deux presque exactement les mêmes applications et services avec seulement quelques services Apple que vous nobtiendrez pas - comme iMessage ou FaceTime.

Cependant, vous pouvez donner à votre enfant un nouveau téléphone puissant qui représente peut-être le tiers du prix. Il existe de nombreuses options pour les téléphones abordables, mais nous apprécions fortement la famille Moto G, le dernier Moto G8 Power présente des avantages distincts par rapport aux téléphones phares, comme la durée de vie de la batterie de 2 jours.

Bien sûr, vous pouvez utiliser un ancien combiné (que beaucoup de gens choisissent de faire), mais linconvénient majeur est que la batterie est probablement faible et quil y a une chance si elle a plus de 3 ans quelle nobtiendra pas le les dernières mises à jour de sécurité de Google.

Il sagit dune décision importante à prendre: (a) configurez-vous cet enfant sur un appareil avec votre compte ou (b) créez-vous un compte pour lui?

Les comptes Google standard ont un âge minimum de 13 ans (tout comme les comptes Facebook), donc si vous inscrivez un enfant pour un compte, ils doivent être aussi âgés, ou vous devez dire un mensonge blanc pour enregistrer ce compte. Noubliez pas que même un enfant de 13 ans avec un compte Google a un accès complet à des services comme YouTube, bien quil existe également des comptes enfants que vous pouvez maintenant configurer, plus à ce sujet ci-dessous.

Litinéraire que vous empruntez fait la différence: tout téléphone Android peut accepter un compte Google, mais tous les téléphones nacceptent pas plusieurs utilisateurs. Les appareils sous une forme assez pure dAndroid le font, comme Motorola ou Nokia , ce qui signifie que vous pouvez vous connecter avec votre compte, cest-à-dire loption (a) puis configurer un profil pour votre enfant en tant quespace sûr.

Alternativement, vous pouvez vous connecter avec votre compte, puis désactiver les fonctionnalités, bien quen fin de compte, cest votre compte adulte complet, avec vos détails de paiement, etc., ce qui peut causer des problèmes plus tard sur la ligne lorsque lenfant veut son propre téléphone.

En fin de compte, nous pensons que beaucoup opteront pour loption (b) pour créer un nouveau compte Google et le début de lindépendance en ligne de cet enfant. Cest loption que nous recommandons, dautant plus que Google propose des outils pour gérer les comptes enfants. La façon la plus simple de commencer est de configurer ce compte dans un navigateur Web et de configurer un groupe familial sur families.google.com pour associer tout le monde.

Google Family Link offre aux parents la possibilité de créer un compte enfant, puis de le superviser, ce qui résout de nombreux problèmes liés à la configuration dun téléphone. Family Link définira de nombreux éléments détaillés ci-dessous sur les paramètres appropriés, mais signifie également que le parent a alors une famille Google, quelque chose qui peut également être utilisé pour partager du contenu acheté et des méthodes de paiement, si vous le souhaitez. Nous vous déconseillons de partager un mode de paiement - vous préférez probablement utiliser des cartes-cadeaux Google Play à la place, bien quelles ne puissent être utilisées que par des personnes de plus de 13 ans.

En théorie, il résout le problème ci-dessus, vous donnant un compte enfant contrôlable quun parent peut gérer. Google Family Link nest pas disponible dans toutes les régions, auquel cas nous avons détaillé tous les paramètres ci-dessous que vous devez vérifier et gérer sur lappareil de votre enfant.

Pour commencer avec Google Family Link, vous devez télécharger lapplication depuis Google Play. Il existe deux versions de lapplication, lapplication parent dont vous aurez besoin sur votre téléphone et lapplication enfant et vous aurez besoin de lapplication appropriée sur chaque appareil et, surtout, cest un service gratuit, inclus dans le cadre du service Google.

Google Family Link est un bon point de départ et propose des instructions de configuration simples étape par étape, vous permettant de définir des niveaux de contrôle personnalisés sur tous les appareils, y compris des choses comme les Chromebooks et les tablettes - et il y a aussi une application iOS si vous voulez lavoir sur un appareil Apple.

Le lien familial Google vous permet de contrôler:

Achats sur Google Play, restrictions de contenu, approbation des installations dapplications

Filtres sur Chrome, y compris le noir personnalisé et la liste blanche pour les sites Web

SafeSearch pour supprimer les résultats sexuellement explicites et violets dans la recherche Google

Accès à lapplication Google Assistant et correspondance vocale

Activité et limites des applications Android

Suivi de localisation pour trouver lappareil de votre enfant

Informations de compte

Partage de photos Google

Contrôles de connexion de compte Google sur de nouveaux appareils

Contrôle dactivité tel que lhistorique Web et YouTube

Une fois la configuration effectuée, vous pourrez utiliser lapplication sur le téléphone parent pour superviser les zones que vous souhaitez protéger, en accordant des autorisations pour les applications, ainsi que pour définir des délais - pour lensemble de lappareil ou pour des applications particulières. Vous pouvez appliquer les heures de coucher lorsque lappareil ne peut pas être utilisé également et le suivi de lemplacement signifie que vous pouvez facilement trouver votre enfant.

Peut-être que linconvénient de Family Link en matière de contrôle parental est que vous pouvez facilement omettre les applications des limites. Ainsi, vous ne pouvez pas, par exemple, exclure la messagerie des limites de temps ou de lheure du coucher, donc si votre enfant à une soirée pyjama et veut entrer en contact, il ne peut pas, il faut donc jouer un peu pour obtenir la configuration souhaitée .

Si vous décidez de ne pas utiliser Google Family Link - ou sil nest pas disponible dans votre région pour quelque région que ce soit, il existe une gamme de contrôles dans Android pour vérifier que les protections sont en place. Ce sont également les protections que vous devez utiliser si vous décidez dutiliser un appareil Android connecté à votre compte, plutôt quun appareil pour lenfant lui-même.

Il convient de noter que ces zones mettent en place des contrôles, mais rien de tel que le filtrage des mots clés dans la messagerie et rien nempêche dutiliser des choses comme Google Docs pour partager du contenu inapproprié dans des documents apparemment inoffensifs.

Bien quil nautorise pas les comptes avant lâge de 13 ans, Google Play dispose dun contrôle parental que vous devez activer. Celles-ci régissent toutes les propriétés de Google Play - applications, films, TV, magazines et musique.

Ouvrez lapplication Google Play

Appuyez sur le menu hamburger dans le coin supérieur gauche

Faites défiler jusquà Paramètres et sélectionnez

Appuyez sur le contrôle parental

Dans ce domaine, vous pouvez définir des classifications dâge - PEGI pour les jeux, le U, 12, 15 familier pour les films et la télévision, ainsi que restreindre le contenu explicite dans les magazines et la musique, ce qui est un excellent point de départ. Notez que lapplication Play Music dispose également dun contrôle distinct pour limiter les paroles explicites dans les mixages.

Contrôler tout cela signifie que vous avez pris certaines mesures pour protéger votre enfant contre le contenu quil pourrait rencontrer lors de sa recherche dans le catalogue dAndroid.

En tant que parent, vous pouvez également définir le code PIN sur cette zone afin quil ne puisse pas être modifié par lenfant et ce code PIN doit être distinct du code PIN de lappareil ou de votre appareil, car les enfants apprendront invariablement votre code PIN.

Le contrôle des applications et du contenu accessible est une chose, mais les appareils modernes permettent daccéder à tout via la recherche et le navigateur. Il existe cependant certains paramètres pour les verrouiller.

Google SafeSearch vise à filtrer les résultats explicites comme la pornographie dans les résultats de recherche - couvrant également les images et les vidéos. Google admet cependant quil nest pas précis à 100%.

Pour activer SafeSearch, vous devrez ouvrir lapplication Google sur votre appareil Android. Selon votre type de téléphone, il peut sagir dune application avec licône G, ou accessible dans les paramètres, ou les deux. Si vous avez le widget Recherche Google sur votre page daccueil, vous pouvez également appuyer sur le G à gauche.

Voici ce que vous recherchez:

Voici comment sy rendre:

Ouvrez lapplication G (application Recherche Google).

Appuyez sur le menu "Plus" dans le coin inférieur droit.

Appuyez sur Paramètres, puis sur Général.

Activez le filtre SafeSearch.

Il convient également de noter que Google ne fait rien pour protéger ce paramètre, et tout le monde peut le désactiver à nouveau, sauf si vous utilisez Family Link (ci-dessus).

YouTube est lherbe à chat pour les jeunes. Cest souvent le domaine le plus demandé, le point de départ pour résoudre les problèmes, tout rechercher, des didacticiels de maquillage aux recettes, des épisodes de dessins animés aux guides Minecraft.

YouTube est aussi un peu comme le Far West, à certains égards non réglementé et plein de contenu que vous ne voulez probablement pas que votre enfant accède. Vous pouvez opter pour YouTube Kids, mais même ce nest pas vraiment sûr .

Pour trouver les contrôles de contenu sur YouTube:

Ouvrez lapplication YouTube

Appuyez sur votre photo de profil en haut à droite et appuyez sur Paramètres

Appuyez ensuite sur Général

Basculez ensuite en mode restreint

Encore une fois, Google déclare que ce nest pas exact à 100%, mais cela signifie que certains contenus marqués comme inappropriés napparaîtront pas.

De plus, comme pour la recherche, rien nempêche ce paramètre dêtre désactivé par lutilisateur enfant.

Bien que les contrôles spécifiques dAndroid sarrêtent essentiellement là, ils ne fournissent quune couche de protection. La confiance joue un rôle énorme dans lutilisation de votre enfant dans cette situation - et la confiance et léducation à la sécurité en ligne devraient être une grande partie de votre rôle en tant que parent.

Létablissement de règles et de limites, ainsi que la surveillance de ce que votre enfant fait en ligne reste votre responsabilité. Cest ici que les applications de contrôle parental peuvent vous aider. Il y a beaucoup à offrir allant de lespionnage complet aux commandes plus légères.

Nous pouvons recommander Screen Time , qui est un équilibre efficace, offrant un peu plus de protection et de contrôle à votre enfant, bien quil existe de nombreuses options.

Définir les limites dutilisation et les heures de coucher

Un système de récompense pour accorder plus de temps aux corvées

Empêcher et contrôler linstallation de nouvelles applications

Bloquer laccès à des applications particulières

Il y a beaucoup davantages à utiliser quelque chose comme Screen Time. Une fois installé sur lappareil de lenfant, le contrôle est accordé à lapplication sur lappareil dun adulte (avec Android et iPhone pris en charge), de sorte que vous obtenez des contrôles sans intervention physique constante.

Il vous permettra de contrôler les applications installées, nécessitant une autorisation pour de nouvelles applications, ce qui signifie que vous pouvez éviter le spam, les logiciels espions ou tout ce qui est inapproprié.

Vous pouvez contrôler étroitement les heures, en choisissant la durée dutilisation des applications chaque jour - tout en ayant un contrôle granulaire sur les applications, vous ne pouvez donc avoir aucune restriction sur certaines si vous le souhaitez. Vous pouvez également suspendre lappareil afin quil ne puisse pas être utilisé, si vous en avez besoin.

Au-delà de cela, vous obtenez un journal des recherches Google et des sites Web visités, vous donnant une tranquillité desprit supplémentaire que vous savez ce qui se passe, mais le temps décran ne va pas au point de vous permettre de lire tous les messages de votre enfant. Vous pouvez ou non choisir de le faire vous-même.

Le temps décran peut également être appliqué à dautres appareils et à dautres enfants. Le prix est disponible en plusieurs niveaux, avec des extras optionnels comme le suivi de localisation qui coûtent plus cher. Lun des avantages de lutilisation dune application de contrôle tiers est quune fois que votre enfant a plus de 13 ans, les contrôles Google Family Link ne sappliquent techniquement pas, car ils ne sont plus classés comme un appareil pour enfant. Avec quelque chose comme Screen Time, vous pouvez alléger les restrictions, mais en garder certaines en place.

Ce nest pas seulement sur lappareil que vous devez penser au contenu, cest aussi hors de lappareil et cest là que les réseaux peuvent également fournir une protection supplémentaire.

Selon le service que vous choisissez, il vaut la peine davoir le compte de téléphone de lenfant à votre nom, afin que vous exécutiez le compte. Vous pouvez ensuite étudier le filtrage proposé par le réseau, ce qui signifie que le contenu réservé aux adultes est bloqué. Si cest votre compte, vous gardez le contrôle de ce paramètre. La photo ci-dessous provient diD Mobile.

Encore une fois, ce nest pas une solution absolue, mais cela peut faire beaucoup pour garantir que les recherches intentionnelles accidentelles ou sous la pression de pairs pour un contenu inapproprié ne donnent pas de résultats fructueux.

En ramenant cela dans votre propre réseau Wi-Fi à la maison - où se trouve une grande partie de lutilisation de lappareil dun enfant - il existe souvent des protections que vous pouvez activer via votre FAI ou votre routeur. Ce qui suit est de BT.

De nombreux FAI vous permettent de définir un filtrage de contenu sur Internet. BT, par exemple, vous permettra de choisir des catégories à bloquer et le niveau de blocage que vous souhaitez - ainsi que des sites Web spécifiques que vous pouvez mettre sur liste noire ou blanche, ainsi que les heures de filtrage.

Il y a beaucoup à considérer lors de la configuration dun téléphone Android pour votre enfant. La chose la plus importante est que vous êtes responsable et que vous gardez le contrôle - assurer la sécurité de votre enfant en ligne incombe au parent dêtre responsable et dutiliser les outils nécessaires.

Les enfants ne voudront probablement pas ces protections et rencontreront toujours des gens qui nont pas de frontières. Décider si votre enfant a besoin de WhatsApp - étant donné quil ny a presque aucun contrôle de confidentialité - lorsque vous ou les amis de votre enfant lutilisez, cest une décision que vous devrez prendre.

Linterdiction pure et simple des smartphones nest pas la réponse aux préoccupations en ligne. Bien que cela puisse éloigner votre enfant du côté obscur du Web, cela léloignera également plutôt que de lui apprendre à rester en sécurité en ligne. En fin de compte, ils finiront en ligne tôt ou tard et il est préférable dappliquer une utilisation sûre et responsable des appareils.

Guider votre enfant sur la façon dêtre en sécurité et responsable en ligne fait autant partie de la parentalité moderne que lencourager à manger des légumes ou les joies de la lecture dun livre. Les applications et les paramètres ne sont que des outils, la vraie responsabilité réside toujours dans la parentalité.