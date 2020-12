Les jouets et technologies de Noël les plus populaires des dernières décennies

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que chaque année, un nouveau jouet à la mode arrive sur le marché juste à temps pour Noël et, avec une forte demande et un stock limité, les magasins regorgent de parents qui se battent pour obtenir le dernier sur létagère.

Au cours des 40 dernières années, il y a presque toujours eu une gamme de jouets populaires qui ont été autant de tourments pour les parents que pour les enfants.

Le bonheur qui vient lorsque ce cadeau est pris sous larbre et déballé est indéniable, mais les tracas pour y parvenir pourraient avoir cassé plus quun compte bancaire.

Rejoignez-nous alors que nous faisons un tour à travers les quatre dernières décennies pour vous montrer les jouets les plus populaires pour la période de Noël.

1977 - Jouets Star Wars

Il y a 41 ans cette année, avec la sortie du film original de Star Wars, une vague de marchandisage comprenait ces figurines daction Kennar. Plus de 100 de ces jouets Star Wars ont été fabriqués entre 1977 et 1985, mais dans la première année de leur sortie, ils volaient des étagères. Les figurines daction sont connues pour leur popularité et les modèles en boîte intacts ont atteint des prix insensés aux enchères depuis.

1978 - Simon

En 1967, le premier prototype de système de jeux vidéo multijoueur et multiprogramme a été développé par Ralph Baer et ses collègues de Sanders Associates Inc. 11 ans plus tard, ce même inventeur allait créer lun des jeux pour enfants les plus populaires de lépoque - "Simon" était le résultat. Ce jeu de testament a été inspiré par le jeu pour enfants "Simon Says" et avait un principe simple - chacun des quatre boutons colorés devait être frappé en séquence pour correspondre à la mélodie jouée par Simon. Faites-vous mal et vous perdez. En 1978, ce jeu simple a pris le monde dassaut.

1979 - Atari VCS

Bien que sorti à lorigine en 1977, ce nest que deux ans plus tard que le système informatique vidéo Atari (plus tard connu sous le nom dAtari 2600) a commencé à devenir populaire. Le Noël de 1979 a vu cette console se vendre comme des petits pains grâce à son contenu exclusif et cette année-là, elle sest vendue à un million dunités. La popularité na cessé de croître dans les années qui ont suivi, cette console Atari se vendant à 10 millions dexemplaires en 1982.

1980 - Rubicks Cube

En 1974, un sculpteur et professeur darchitecture hongrois du nom dErnő Rubik a inventé un puzzle 3D qui allait finalement devenir connu sous le nom de Rubiks Cube. Cet humble petit jouet sest avéré incroyablement populaire en 1980 quand il a commencé à être commercialisé pour de bon. En 1983, on estime que 200 millions de Rubiks Cubes ont été vendus dans le monde.

Il est intéressant de noter que les Rubiks Cubes originaux avaient 11 arêtes qui pouvaient être retournées indépendamment, ce qui donnait 43 quintillions de combinaisons possibles. En 2007, des chercheurs universitaires ont trouvé un moyen de résoudre le puzzle en seulement 26 coups - un exploit impressionnant.

1981 - Schtroumpfs

Les Schtroumpfs étaient de petites créatures bleues intelligentes qui vivaient dans des champignons sauvages dans la forêt. Les Schtroumpfs ont commencé leur vie en 1958 et sont apparus à lorigine dans des bandes dessinées, mais ont ensuite fait leur chemin à la télévision et dans les jeux vidéo, les poupées et plus encore. Ce sont les émissions de télévision qui ont véritablement lancé le barrage de merchandising et les jouets Schtroumpf figuraient en bonne place sur les listes de Noël à travers le monde en 1981.

1982 - Bmx

Le BMX était une mode qui a commencé au début des années 1970 lorsque les enfants ont commencé à piloter leurs vélos dans un style inspiré des stars du motocross de lépoque. Le phénomène du BMX est né et le vélo BMX a grandi et a gagné en popularité.

1983 - Chou Patch Kid

Cabbage Patch Kids était le jouet incontournable pour les enfants de 1983 et peut-être le premier jouet de cette liste à entraîner plusieurs combats dans les magasins à travers les États-Unis. Les Cabbage Patch Kids ont eu des débuts modestes entre les mains de Xavier Roberts, un étudiant en art de 21 ans qui a commencé à coudre à la main ces poupées en 1978. À lorigine, les poupées nétaient pas vendues, elles ont été «adoptées» avec leurs propres noms et certificats de naissance pour démarrer.

1984 - Transformateurs

En 1984, Hasbro toys a lancé une entreprise avec Takara du Japon pour créer des jouets et des marchandises pour la série animée Transformers. Cette mission de créer une ligne de jouets pour les robots déguisés a essentiellement abouti à la création des franchises de jouets les plus anciennes et les plus populaires de tous les temps - du moins pour ces deux sociétés. Les ventes initiales se sont avérées un énorme succès et ces jouets Transformer étaient très recherchés aux alentours de Noël. Ils se sont améliorés chaque année qui a suivi avec des conceptions plus grandes et plus audacieuses et des capacités de transformation améliorées.

1985 - Carebears

Care Bears a commencé sa vie sur des cartes de vœux, mais sest avéré si populaire quils ont finalement été transformés en jouets, en programmes télévisés et plus encore. Dans les années 1980, un certain nombre démissions de télévision ont poussé la popularité de Care Bears dans le grand public, mais avec The Care Bears Movie en 1985, ces peluches ont commencé à se vendre comme des fous. Care Bears figurait en tête de liste de nombreuses listes de souhaits de Noël à travers le monde.

1986 - Teddy Ruxpin

Teddy Ruxpin a été lun des premiers ours en peluche parlants et le grand-père de centaines sinon de milliers de jouets similaires depuis. Ce petit ours avait une cassette attachée à son dos qui lui permettait de raconter des histoires avec des mouvements de la bouche et des yeux qui étaient synchronisés avec laudio.

1987 - Bal Koosh

La balle Koosh extrêmement populaire a été inventée par Scott Stillinger en 1986 quand il avait du mal à apprendre à ses jeunes enfants à attraper et à trouver des balles normales beaucoup trop rebondissantes. Il a créé la balle Koosh, qui était destinée à être suffisamment douce pour ne pas blesser ou rebondir lorsquelle est lancée et plus facile à attraper quune balle normale aussi. Il était tellement confiant dans la conception de la balle Koosh originale et dans son bon fonctionnement quil a quitté son travail pour commencer la fabrication. Cétait aussi un bon choix et la balle Koosh est devenue le jouet le plus vendu de 1987.

1988 - console NES

Près dune décennie après que lAtari 2600 ait fait son entrée dans les foyers, Nintendo a lancé la première de ses consoles de jeu à succès sur le marché mondial. Avec Duck Hunt, Super Mario Bros et dautres produits pour la première fois sur ce système, la NES a propulsé Nintendo à lavant-garde de lindustrie du jeu et en a fait un nom connu.

En 1988, NES était la console de choix et Nintendo a réussi à vendre sept millions de systèmes à la fin de lannée, surpassant dun million de kilomètres ses concurrents informatiques à domicile.

1989 - Game Boy

En 1989, lune des premières consoles portables à huit bits a été mise sur le marché par Nintendo. Cette fantastique petite dalle grise était un système de jeu à cartouche qui permettait aux enfants du monde entier demporter leurs jeux avec eux, où quils aillent. Ce nétait pas la première console portable, mais sa sortie était parfaitement chronométrée et les jeux disponibles à lépoque en faisaient sensation. Lors de sa première sortie aux États-Unis, la Game Boy a vendu 40000 unités le premier jour et, avec la Game Boy Color, a vendu plus de 118 millions dunités dans le monde au cours de sa vie.

À Noël 1989 cependant, la Game Boy était le jouet le plus populaire et un classique du jeu qui vivrait dans la nostalgie pour les années à venir.

1990 - Tortues Ninja Teenage Mutant

En 1990, le film Teenage Mutant Ninja Turtles a pris dassaut les cinémas - gagnant 200 millions de dollars au box-office et devenant rapidement le film indépendant le plus rentable de lépoque. Les figurines étaient tout aussi populaires et les enfants du monde entier se disputaient pour savoir qui était la meilleure tortue et exigeaient la collection pour Noël.

1991 - Pogs

Lhistoire des POG remonte en fait aux années 1920 à Hawaï, lorsque les bouchons de bouteilles de lait étaient utilisés comme un jeu parmi les enfants. Des décennies plus tard, le jeu simple a fait son chemin dans le courant dominant lorsque les disques POG ont commencé à être vendus et que le jeu Hawaiin a pris dassaut le monde. Les enfants du monde entier se battaient dans la cour de récréation pour voir qui pourrait obtenir la plus grande collection de POG.

1992 - Parler de Barney

Barney était la vedette principale de lémission télévisée pour enfants à succès "Barney & Friends" qui a commencé sa vie en 1992 et a continué à fonctionner jusquen 2009. Les jouets de Barney parlants étaient le jouet le plus populaire en vente à Noël de cette première année et montraient à quel point les enfants Jai adoré le spectacle. Barney était également le deuxième jouet populaire ressemblant à un ours en peluche parlant après Teddy Ruxpin.

1993 - Talkboy

Talkboy était un lecteur de cassettes et un enregistreur qui a en fait commencé sa vie comme accessoire pour les films Home Alone, mais sest avéré si populaire quun modèle de travail a été fabriqué à lapproche du Black Friday cette année-là. À Noël, tout le monde en voulait un et ils se vendaient comme des petits pains chauds. Le modèle de luxe présentait un mode de lecture lente qui permettait aux enfants de manipuler leur voix et ils ont adoré.

1994 - Power Rangers

Quand un groupe denfants ethniquement divers et dotés de super-pouvoirs était à la télévision pour combattre des extraterrestres, chaque enfant pensait quils pouvaient aussi être des super-héros. Les Mighty Morphin Power Rangers ont été un succès retentissant, tout comme les jouets et les marchandises qui ont été lancés cette année-là et vendus par milliers dans les années qui ont suivi. En 1994, les figurines volaient des étagères à temps pour Noël.

1995 - Beanie Babies

Beanie Babies était une ligne populaire de jouets en peluche fabriqués avec des haricots plutôt que la farce traditionnelle dautres jouets de lépoque. La façon dont ils étaient rembourrés permettait de les poser facilement et les enfants les adoraient. 1995 a été leur année de vente la plus populaire et ces jouets ont continué à se vendre, créant une marque bien connue dans les années qui ont suivi.

1996 - Chatouille-moi Elmo

Grâce à une vague de marketing, Elmo, de lémission populaire pour enfants Sesame Street, était très demandé comme cadeau de Noël en 1996. La demande a dépassé loffre et une frénésie de magasinage a éclaté pendant la saison des vacances qui a vu les parents se battre dans les magasins pour mettre la main sur le dernier engouement. Tickle Me Elmo a même fait arrêter certains parents pendant quils se disputaient. On dit aussi quun acheteur désespéré a payé 7100 $ pour un seul Elmo dans le but désespéré de garder son enfant heureux le jour de Noël.

1997 - Tamagotchi

Tamagotchi est dans les mémoires comme "lanimal de compagnie original de réalité virtuelle". Ce petit jouet avait des enfants en charge dun animal de compagnie numérique quils devaient nourrir, laver et généralement soccuper ou risquer de le faire mourir et de tout recommencer. Le jouet de poche vendu en nombre insensé et 1997 a été l année pour en posséder un. En 2010, plus de 76 millions de Tamagotchi sétaient vendus dans le monde et il a même fait une réapparition cette année .

1998 - Furby

Furby est "lami électronique" sorti en 1998 et un jouet à fourrure qui pouvait parler et cligner des yeux. Furby était si populaire que la demande a dépassé loffre et que le prix est monté en flèche à lapproche de Noël. Plus de deux ans après sa sortie, Furby avait vendu 40 millions dunités à travers le monde.

1999 - Pokmon

En 1999, la série animée Pokémon a fait son chemin dans un jeu de cartes à collectionner qui était le jouet le plus vendu de cette année. Les jouets et produits Pokémon se sont avérés populaires sous diverses formes dans les années qui ont suivi et ce dessin animé japonais par ailleurs obscur a pris le monde dassaut.

2000 - Scooters rasoirs

Lhumble scooter est un jouet populaire pour les enfants du monde entier depuis des années, mais en 2000, le Razor Scooter était particulièrement populaire après que Dan Green ait réussi un backflip en utilisant un. Rien quen 2000, le Razor Scooter sest vendu à plus de cinq millions dunités et de nombreux enfants en ont trouvé un inlassablement enveloppé sous leur sapin de Noël.

2001 - Bratz

Les Bratz étaient une ligne de produits de poupées de mode qui ont volé des étagères des magasins à lapproche de Noël 2001. Les lourdes poupées de mode confectionnées ont provoqué diverses controverses, en particulier lorsquil est apparu quelles étaient fabriquées par des travailleurs chinois sous-payés mais vendues à un prix avantageux. balisage élevé. En 2008, Mattel a remporté un procès pour droits dauteur de 100 millions de dollars contre les fabricants de Bratz en raison de la similitude avec les poupées Barbie.

2002 - Beyblades

Les Beyblades étaient une autre sensation de jouets japonais qui est née grâce à une série danime et de manga populaire. Ces jouets à toupie étaient utilisés par les enfants du monde entier car ils avaient des «Beybattles» dans la cour de récréation pour voir qui serait couronné champion. Les compétitions officielles de Beyblade ont même commencé à attirer des milliers de spectateurs. La popularité a lentement diminué dans les années qui ont suivi, mais en 2002, les Beyblades ont pris le monde dassaut.

2003/2004 - Robosapien

En 2003 et 2004, Robosapien était le summum des jouets high-tech. Un robot jouet télécommandé avec 67 actions, mouvements et bruits préprogrammés différents. La télécommande à 21 boutons a mis les enfants dans des accès dexcitation alors quils faisaient danser, péter et roter les petits robots à leur guise. Plus de 1,5 million de Robosapiens vendus pendant la saison de Noël 2004.

2005 - Xbox 360

2005 a été lannée de la Xbox 360, la nouvelle console incroyablement populaire de Microsoft qui a commencé à se vendre juste à temps pour Noël. Avec des pénuries dapprovisionnement, la Xbox 360 a rapidement trouvé sa place sur eBay avec des gens revendant la console pour plus de deux fois le prix de détail. Malgré cela, la Xbox 360 ne vendait pas à lorigine autant dunités que ce que Microsoft attendait, mais a quand même réussi à vendre six millions dunités rien quen Europe en 2008. Au moins, elles ont cependant dépassé Sony.

2006 - Sony PlayStation 3

Xbox aurait pu régner sur la saison de Noël en 2005, mais 2006 serait lannée de Sony. La PlayStation 3 de Sony a rencontré des foules et des files dattente alors que les gens essayaient désespérément de mettre la main à temps pour les vacances. Une PS3 en prévente sest même vendue sur eBay pour 3000 $, ce qui montre à quel point les gens étaient incroyablement passionnés par les nouvelles machines de jeu. La PlayStation 3 a également conduit à plusieurs incidents criminels alors que les gens essayaient de mettre la main sur un. Certains clients ont été abattus, dautres volés et dautres se sont encore battus pour être les premiers à en posséder un. Il y a une rumeur selon laquelle un fan a même empoisonné ses camarades de file dattente avec des laxatifs quand il a appris quils allaient manquer dunités avant darriver au premier rang. Le chaos des consommateurs à son meilleur.

2007 - iPod Touch

En 2007, la première génération dApple iPod Touch est arrivée sur le marché juste à temps pour Noël. «Linterface multi-touch révolutionnaire et la mise en réseau sans fil Wi-Fi intégrée» dApple a acheté de la vidéo, de la musique et bien plus aux gens du monde entier. Steve Jobs a un jour qualifié liPod Touch de «roues dentraînement pour iPhone» et ce petit appareil était le gadget incontournable de Noël 2007.

2008 - Elmo en direct

Une fois de plus, Elmo fait son chemin sur notre liste comme le jouet de Noël le plus populaire pour 2008. Cette fois, le petit gars rouge pourrait agiter son bras, sasseoir, se tenir debout et se déplacer avec juste un chatouiller ou serrer. Elmo Live était également capable de voix et était même capable de réagir aux voix individuelles des enfants.

2009 - Nook

Avant que le Kindle dAmazon ne devienne lappareil de livre électronique goto, la liseuse Barnes & Noble Nook était lappareil électronique incontournable pour se pelotonner avec un bon livre. Pour Noël 2009, le Nook a battu les ventes de Kindle dAmazon simplement en ayant un écran supplémentaire et des capacités Wi-Fi, ce qui le rend convivial et un moyen agréable de lire devant le feu de Noël.

2010 - iPad dApple

Depuis sa sortie initiale en 2010, liPad dApple est devenu synonyme de tablettes. La première tablette mince qui permettait aux utilisateurs de regarder des films, de naviguer sur le Web et de jouer à des jeux dans le confort de leur canapé. Malgré sa sortie en début dannée, liPad dApple était toujours lappareil incontournable de la période de Noël cette année-là.

2011 - Lets Rock Elmo

Lets Rock Elmo était équipé dun micro, dun tambourin et dune batterie. Comme si les jouets des enfants ne faisaient déjà pas assez de bruit! Lets Rock Elmo pouvait chanter six chansons et interagir avec une variété de jouets et dinstruments de musique connexes qui étaient, bien sûr, vendus séparément. Les enfants vraiment chanceux ont même eu le Cookie Monster sur le clavier, pour une expérience rock complète des muppets.

2012 - Wii U

La Nintendo Wii-U était la console de jeu vidéo de huitième génération de Nintendo et lancée pour concurrencer la Sony PlayStation 4 et Microsoft Xbox One. La Wii-U a reçu un accueil positif et a été un achat populaire pour Noël en 2012. Après sa sortie, la Wii-U sest vendue à 13,56 millions dunités dans le monde.

2013 - Gros clins Elmo

Encore une fois, Elmo apparaît sur notre liste comme le jouet incontournable de Noël. Cette peluche douce était capable de rendre les câlins des enfants, de chanter des berceuses et de jouer à divers jeux. Cette version dElmo pourrait également dire 50 sons et phrases différents pour divertir les enfants et les aider à apprendre.

2014 - Poupe Elsa

Frozen est peut-être le plus connu pour la chanson "Let It Go" qui a conduit les parents à la distraction, mais le film le plus chaud de Disney de lépoque a également été suivi dune vague de produits incontournables. La poupée Snow Glow Elsa était très recherchée vers Noël 2014 et, au grand désarroi des parents, elle a en fait chanté la chanson et récité diverses lignes du film.

2015 - BB8

Star Wars a toujours été populaire, tout comme les jouets Star Wars. Ainsi, lorsque Disney sest joint à Lucas Arts, tout le monde savait quil y aurait des jouets assez spéciaux sur le marché cette année-là. Les droïdes Star Wars sont mignons et amusants, ils sont aussi une vache à lait en matière de jouets et de marchandises. Le droïde BB-8 ne faisait pas exception. Ce robot à commande vocale fabriqué par Sphero était le jouet le plus populaire de la période de Noël 2015 et regorgeait de fonctionnalités et de fonctionnalités que les enfants et les adultes adoraient.

Nous lui avons également décerné notre prix Editors Choice cette année-là.

Test de Sphero BB-8: Le droïde Star Wars de Force Awakens prend vie

2016 - NES Mini

Le système de console Nintendo NES était tout aussi populaire la deuxième fois en 2016 quil létait lors de sa première sortie en 1983. Le nouveau mini-système amélioré a apporté une joie nostalgique à tous les adultes qui cherchaient désespérément à revivre leur jeunesse. . Bien que nous soyons sûrs que beaucoup de parents lont acheté pour leurs «enfants» ou au moins les ont utilisés comme une bonne excuse. Le NES Classic Mini est venu avec une superbe collection de jeux classiques 8 bits, une sensation authentique et un prix fantastique. Mais la forte demande a rendu un peu difficile de se procurer à temps pour Noël.

NES Classic Mini Review: vient un peu court

2017 - Cozmo

Pour 2017, le jouet de choix est le robot Cozmo dAnki, un robot entièrement personnalisable et programmable qui aide les enfants à apprendre à coder. Cozmo est de petite taille, mais son prix est élevé, il faudra donc peut-être convaincre, mais cest un petit droïde intelligent que les enfants et les adultes adoreront.

Ce petit robot ressemble à quelque chose dun film Pixar et est aussi mignon quintelligent.

Aperçu de Cozmo: lami robot Anki arrive enfin au Royaume-Uni

2018 - Robot AI Boxer

Les robots sont là pour rester, semble-t-il. Suite au succès de Cosmo, ce robot nest pas aussi intelligent, mais il est certainement attrayant pour beaucoup. Bien que le dernier jouet le plus vendu de 2018 nait pas encore été décidé, beaucoup pensent que ce sera un Noël Boxer avec le robot qui se vend bien sur Amazon et étant lun des 12 meilleurs jouets pour Noël lors de lévénement Dream Toys de cette année, voté par le jouet indépendant détaillants.

Il a un visage expressif matriciel qui offre des expressions et des interactions avec le joueur. Il peut détecter les mouvements devant lui et y répondre de différentes manières. Suivre les doigts ou donner un coup de pied à une petite balle nest que la pointe de liceberg. Une gamme de cartes peut être numérisée pour lui permettre de jouer à une grande variété de jeux. Mieux encore, vous navez pas besoin dun smartphone pour jouer avec lui.

2019 - LOL Surprise! Glamper 2 en 1

Avec une mention honorable au Nerf Fortnite SP-L Blaster, ce doit être le jouet le plus attendu de 2019, bien que les deux soient sur la liste des meilleurs choix de DreamToys pour ce Noël. Le Glamper (oui, cest un mot maintenant) est certainement très attendu; les déballages de celui-ci ont accumulé plus de neuf millions de vues sur YouTube. Lensemble comprend 55 éléments, tandis que la remorque se replie complètement comme vous pouvez le voir. Pour 6 ans et plus.

2020 - PS5 et Xbox Series X

Quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez - PlayStation ou Xbox, il est indéniable que ces deux consoles ont été très demandées en 2020.

La simple demande a conduit à la rupture des stocks et aux scalpers et revendeurs utilisant des robots pour réaliser des bénéfices considérables. Si vous avez réussi à obtenir lune de ces consoles en 2020, vous étiez certainement lun des rares chanceux.

Écrit par Adrian Willings.