Comment connecter une manette Xbox One à votre PC Windows 10

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

À mesure que la technologie de jeu se développe et que les plates-formes de jeu se développent au point dêtre disponibles sur toutes sortes dappareils avec des services comme Xbox Game Pass et Stadia (pour nen nommer que deux), il est important que vous ayez une méthode pour jouer à ces jeux que vous êtes à laise avec. Pour les joueurs Xbox, cest la manette sans fil Xbox One.

Si vous préférez jouer avec une manette plutôt quun clavier et une souris, soit parce que vous trouvez cela plus facile, soit parce que le clavier de votre ordinateur portable na pas assez de déplacement de touches ou de rétroaction, vous voudrez également continuer à utiliser votre manette Xbox sur votre PC.

Il convient de noter que votre processus dépend de si vous avez Bluetooth sur votre ordinateur Windows 10 de bureau ou portable, et si vous avez ou non la nouvelle manette sans fil ou lancien modèle.

Cest une distinction importante parce que lancienne manette sans fil - avec du plastique brillant autour du bouton daccueil `` X - na pas Bluetooth et ne peut être couplée quà un récepteur dédié.

Nayez crainte si vous avez ce contrôleur - ou un ordinateur portable sans Bluetooth - nous vous montrerons également comment utiliser votre contrôleur de cette façon. Si vous souhaitez connecter votre manette Xbox à votre smartphone, nous vous montrons comment le faire dans un guide séparé .

Dans le scénario parfait, vous avez un ordinateur portable et une manette sans fil Xbox qui ont tous deux Bluetooth, et donc tout ce que vous avez à faire est de les coupler. Ouvrez le menu de démarrage de Windows 10 et recherchez «Paramètres».

Cliquez sur Appareils

Sélectionnez «Bluetooth et autres appareils»

Cliquez sur Ajouter Bluetooth ou dautres appareils

Sélectionnez «Bluetooth»

À ce stade, votre ordinateur portable ou de bureau commencera à rechercher dans la zone voisine les appareils Bluetooth disponibles en mode dappairage. Alors, allumez votre manette Xbox et mettez-la en mode dappairage.

Appuyez et maintenez le bouton daccueil «X» pendant quelques secondes jusquà ce quil sallume

Appuyez et maintenez le petit bouton dappairage sur le bord supérieur

Votre bouton daccueil «X» devrait commencer à clignoter

Lorsque le voyant de votre manette Xbox clignote, cela signifie quil est en mode dappairage et quil devrait apparaître dans cette liste dappareils disponibles sur votre PC Windows 10. Cliquez simplement sur la manette sans fil Xbox dans cette liste dappareils, et dans une seconde ou deux, elle sera connectée et la lumière allumée derrière le «X» sera fixe.

Si vous êtes lune des personnes sans contrôleur Xbox équipé de Bluetooth ou si vous avez un PC sans Bluetooth, vous aurez besoin de ladaptateur sans fil Xbox. Il sagit dun dongle propriétaire que Microsoft fait pour le coupler au contrôleur à laide dune connexion sans fil dédiée.

squirrel_widget_238489

Une fois que vous avez lun de ces adaptateurs, il vous suffit de le brancher sur un port USB de rechange sur votre ordinateur portable ou de bureau Windows, puis dappuyer et de maintenir enfoncé le bouton dassociation sur le côté jusquà ce que le voyant commence à clignoter.

Maintenant, vous allumez votre manette Xbox en appuyant sur le bouton principal central, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton dappariement sur le bord supérieur jusquà ce que ce grand `` X commence à clignoter.

À ce stade, ladaptateur sans fil et votre clavier de commande devraient se trouver automatiquement, puis après quelques secondes, ils se connecteront et les lumières deviendront constantes et cesseront de clignoter sur les deux appareils.