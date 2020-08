Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait un petit moment que Toshiba était vraiment dans le coup sur le front de lordinateur - il a clairement réduit sa fabrication dordinateurs portables depuis des années maintenant et a vendu 80,1% de son unité commerciale dans ce domaine à Sharp en 2018.

Maintenant, il est confirmé que la retraite est terminée - la semaine dernière, il a vendu les 19,9% restants de lentreprise quil avait conservée, donnant à Sharp un contrôle total. Cétait la division Dynabook, et il semble daprès le communiqué de presse que Toshiba a publié comme si Sharp avait effectivement la possibilité de terminer le transfert et de lexercer.

Cela met tout simplement et franchement fin à la présence de Toshiba sur le marché des PC, à lexception de tout changement de stratégie et de nouvelles marques dans lesquelles il pourrait investir.

Il est également facile doublier, à lère de la domination des MacBook et des ultrabooks, que Toshiba était actif sur le marché des PC depuis des lustres, une des marques héritées, ayant sorti son premier ordinateur portable portable en 1985.

Alors que le marché devient de plus en plus compétitif et que les consommateurs sont de plus en plus avertis, il semble que Toshiba ait tout simplement eu du mal à suivre lévolution des attentes en matière de qualité en termes matériels, et cela pourrait expliquer en partie pourquoi il sest éloigné du secteur. .

En effet, il semble que si vous nêtes pas Apple, Dell ou lun des autres acteurs comme Asus et Acer, le marché des ordinateurs portables nest pas un endroit facile pour linstant.

Écrit par Max Freeman-Mills.