EPOS annonce de nouveaux casques de jeu élégants GSP 601 et 602

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EPOS a révélé deux nouvelles variantes de ses casques de jeu de la série GSP 600 avec de nouvelles couleurs raffinées et un design axé sur les performances.

Rompant avec la norme des conceptions de casque noir sur noir, les GSP 601 et GSP 602 offrent une finition blanche élégante ou un extérieur bleu marine brillant. Les deux casques sont également conçus avec le même accent sur la qualité que vous attendez dEPOS, le nouveau nom de marque des produits de jeu de Sennheiser.

Cette qualité comprend un design ergonomique et une clarté audio qui promet «un réalisme exceptionnel pour les sessions de jeu».

De grandes oreillettes ergonomiques en similicuir et une conception à dos fermé garantissent que ces casques bloquent autant de bruit ambiant que possible, vous permettant de vous immerger dans vos jeux préférés. De même, le microphone à bras mobile basculant pour couper le son est conçu pour empêcher les bruits environnementaux agaçants et fournir un son de qualité broadcast pendant que vous jouez.

Les GSP 601 et 602 sont essentiellement de nouvelles versions élégantes du casque GSP 600 classique et très apprécié.

Ces deux casques filaires sont conçus pour fonctionner avec PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et tout autre appareil avec une connexion de 3,5 mm.

Les EPOS 601 et 602 sont maintenant disponibles pour 219 $ / 199 £ .

Écrit par Adrian Willings.