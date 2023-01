Le Samsung Galaxy Book 2 Go est là avec un Snapdragon 7c+ Gen 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a officiellement dévoilé l'ordinateur portable compact Galaxy Book 2 Go, en précisant qu'il est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3.

Ce nouveau chipset signifie que les acheteurs peuvent s'attendre à un processeur dont les performances ont été améliorées de 40 %, ainsi qu'à un GPU offrant une amélioration de 35 % par rapport à la puce Snapdragon 7c Gen 2 utilisée par Samsung dans le Galaxy Book Go original. Mais ce n'est pas tout ce que la nouvelle puce apporte sur la table.

Outre l'augmentation de la vitesse, l'offre rafraîchie de Qualcomm prend en charge la connectivité Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E, et la société annonce également une amélioration du traitement de l'intelligence artificielle.

Tout cela signifie également que les utilisateurs peuvent s'attendre à une autonomie impressionnante. Samsung affirme que jusqu'à 21 heures de lecture vidéo seront la norme, l'écran LCD IPS de 14 pouces offrant une résolution Full HD et une charnière à 180 degrés. L'ensemble pèse 1,44 kg / 3,17 lb et mesure à peine 15,5 mm d'épaisseur. En fait, à l'observation, l'ensemble a plus qu'un air de MacBook.

En ce qui concerne la disponibilité, le Samsung Galaxy Book 2 Go sera disponible exclusivement sur le site Web de Samsung et uniquement en France à partir du 20 janvier. Il y a encore quelques points d'interrogation, aussi. Samsung n'a pas encore confirmé la situation en matière de stockage, et nous ne savons pas non plus quelle quantité de RAM sera proposée. Nous attendons les réponses à ces questions et à d'autres avant le 20 janvier.

Écrit par Oliver Haslam.