En plus d'un certain nombre d'autres annonces au CES 2023, Samsung a révélé le Smart Monitor M8.

Il s'agit d'un moniteur 4K qui se décline en variantes de 27 et 32 pouces et qui est conçu pour vous donner accès à toutes sortes d'appareils connectés et de services cloud.

Samsung affirme qu'avec le Smart Monitor M8, vous pouvez contrôler divers appareils à l'aide du SmartThings Hub intégré. Cela vous donne un contrôle direct sur des choses comme les lumières intelligentes, les caméras domestiques intelligentes, les sonnettes vidéo, les thermostats et bien plus encore.

Plus tard cette année, la gamme d'appareils contrôlables augmentera également, car Samsung prévoit de prendre en charge la fonctionnalité Matter et les normes de la Home Connectivity Alliance. Avec ce moniteur, vous avez également la possibilité d'utiliser votre souris pour contrôler des applications comme SmartThings et le Smart Hub, de sorte que vous pouvez contrôler à la fois avec une télécommande et votre souris.

Le Smart Hub intégré permet aux utilisateurs d'accéder à des services de streaming en nuage comme Amazon Prime Video, Netflix, YouTube et plus encore. Le Samsung Gaming Hub vous permet également d'utiliser les services de jeux en ligne.

Comme vous pouvez vous y attendre, le Smart Monitor M8 est également utile à d'autres égards. Il est doté d'une caméra SlimFit intégrée, ce qui vous permet de l'utiliser pour les appels vidéo avec Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom. Il est également réglable en hauteur et en inclinaison, peut être monté sur un support VESA et peut être incliné à 90 degrés, ce qui vous permet de l'utiliser pour les longs documents.

Aucun prix n'a encore été annoncé, mais nous espérons en savoir plus bientôt.