Le Samsung Odyssey OLED G8 est un nouvel ultra-large somptueux

(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé son dernier écran ultra-large (dans un champ de plus en plus encombré, ne serait-ce que par ses propres options) sous la forme de l'Odyssey OLED G8, à l'IFA 2022.

Le moniteur est une bête ultra-large de 34 pouces, avec un éventail de caractéristiques impressionnantes qui en font une option haut de gamme, ou qui le feront quand il sera disponible.

Ces caractéristiques comprennent une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz pour des jeux fluides, avec une résolution de 3 440 x 1 440 pour une précision extrême.

La courbe dans ce cas est de 1800R, une option relativement sereine qui conviendra à ceux qui ne sont pas habitués aux moniteurs incurvés. C'est une courbe beaucoup plus douce que celle du titanesque Odyssey Ark que nous avons vu à la Gamescom il y a quelques semaines.

Avec la norme HDMI 2.1, comme on peut s'y attendre, ce moniteur devrait être à l'épreuve du temps, et Samsung l' a également équipé de son Gaming Hub (comme tous ses moniteurs et téléviseurs 2022).

Cela signifie qu'il peut diffuser des jeux à partir de Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now sans avoir besoin de matériel supplémentaire, à part une manette. Nous ne sommes pas sûrs que quelqu'un qui veut dépenser beaucoup d'argent pour un ultra-large le laissera branché à rien, mais c'est quand même une bonne option en cas de besoin.

Nous n'avons pas encore de prix pour l'OLED G8, ce qui nous permettra de déterminer s'il s'agit d'un bon rapport qualité-prix, mais nous savons que le moniteur devrait être disponible au quatrième trimestre 2022.

Écrit par Max Freeman-Mills.