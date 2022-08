Samsung lance le SSD 990 Pro, son disque le plus rapide à ce jour.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a lancé le dernier né de sa série Pro de SSD NVMe, le 990 PRO.

Ce nouveau disque PCIe 4.0 est très rapide, offrant des vitesses allant jusqu'à 7 450 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture.

-

En outre, il apporte une augmentation de 55 % des performances aléatoires par rapport au 980 Pro, avec jusqu'à 1 550 000 IOPS.

De toute évidence, avec de telles caractéristiques, le disque va être une bête pour les jeux, et Samsung a effectué quelques tests pour le prouver.

Le nouveau disque a été testé avec Forspoken et le temps de chargement de la carte n'était que d'une seconde, contre quatre secondes avec un SSD SATA et 28 secondes avec un disque dur de la vieille école.

L'efficacité énergétique est également améliorée de manière significative, avec une augmentation de 50 % par rapport à l'ancien meilleur disque, le 980 Pro.

"Avec les innovations constantes dans le domaine des jeux, de la technologie 4K et 8K et des applications basées sur l'intelligence artificielle, les besoins des consommateurs en matière de stockage haute performance augmentent de façon exponentielle", a déclaré KyuYoung Lee, vice-président de l'équipe produit de la marque mémoire chez Samsung Electronics.

"La 990 Pro offre un équilibre optimal entre vitesse, efficacité énergétique et fiabilité, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs passionnés et les professionnels créatifs qui cherchent à travailler et à jouer sans interruption."

Comme pour les versions précédentes, la 990 Pro utilise une étiquette de diffusion de la chaleur pour faciliter la gestion thermique, mais si vous avez besoin d'un refroidissement supérieur, une version avec un dissipateur thermique dédié sera disponible. Parfait pour les utilisateurs de PS5.

Meilleur VPN 2022 : Les 10 meilleures offres de VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou pour déverrouiller des sites, nous vous proposons les services de

Le 990 Pro sera disponible dans le monde entier à partir d'octobre au prix de 179 $ / 154,99 £ pour le modèle 1 To et de 309 $ / 283,99 £ pour le modèle 2 To. Une version d'une capacité de 4 To sera lancée à une date ultérieure.

Écrit par Luke Baker.