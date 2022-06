Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'Odyssey Neo G8 de Samsung - le premier moniteur de jeu doté d'une résolution 4K et d'une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz - est désormais disponible dans le monde entier.

Ce moniteur de 32 pouces, qui a été dévoilé pour la première fois au CES 2022, est le premier à associer une résolution de 3480 x 2160 et une fréquence de rafraîchissement ultrarapide, avec un temps de réponse de 1 ms également inclus dans le package.

Le taux de rafraîchissement le plus élevé dans un moniteur de jeu 4K étant actuellement de 144 Hz, cela représente un saut énorme de la part de Samsung - même si c'est quelque chose que seule une très petite poignée de joueurs peut exploiter.

Il est disponible au prix de 1 499 $, suite à une légère remise sur les précommandes mise en place le mois dernier, mais Samsung n'a pas encore communiqué de prix officiel pour l'Europe ou le Royaume-Uni.

Outre les caractéristiques principales, la dalle VA 1000R incurvée du G8 est dotée de la technologie Quantum Matrix (la façon dont Samsung produit des scènes claires et sombres précises dans les écrans Mini LED), ainsi que de la prise en charge de 95 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, d'une luminosité de pointe de 2 000 nit et d'un rapport de contraste fixe de 1 000 000:1.

Le moniteur présente également une nouvelle technologie Samsung, l'affichage mat, capable de fournir une protection contre les éblouissements et les reflets, permettant aux utilisateurs de rester concentrés sur les détails à l'écran.

Comme on peut s'y attendre d'un moniteur de ce standing, il est doté d'un support réglable en hauteur avec des fonctions de pivotement et d'inclinaison, ainsi que de la conformité VESA pour tous ceux qui prévoient de le monter.

Le design, comme le montre la vidéo promotionnelle de Samsung ci-dessus, s'inspire du plus grand Odyssey Neo G9 sorti en 2021, qui est encore actuellement notre choix pour le meilleur moniteur de jeu sur le marché.

Le nouveau Neo G8 étant proposé à un prix similaire et avec une taille d'écran plus facile à gérer, nous sommes impatients de le tester et de voir s'il peut prétendre à la première place.

Écrit par Conor Allison.