(Pocket-lint) - Après une pause sur le marché des ordinateurs portables sur de nombreux marchés mondiaux, Samsung est de retour aux affaires et attaque dans de nombreux domaines de produits clés. Cela inclut l'éducation, où son dernier Galaxy Chromebook 2 360 vise à avoir le plus grand impact.

Comme l'affirme ce « 360 » très important à la fin, ce Chromebook est doté d'un mécanisme de charnière polyvalent à 360 degrés, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser dans des positions d'ordinateur portable, de « tente » verticale ou de « support », ou posé à plat plus comme une tablette. si vous préférez.

Les produits Chromebook ont tellement progressé au fil des ans que les spécifications sont moins préoccupantes qu'elles ne l'étaient à leurs débuts. Le Chromebook 2 360 offre un écran LCD décent de 12,4 pouces, avec une résolution de 2560 x 1600 (WQXGA) et une luminosité maximale de 340 nits (pas exactement saisissant, mais assez bon pour lutter contre la lumière du soleil).

En termes de puissance, vous ne pouvez pas vous attendre à beaucoup, cependant, avec un Intel Celeron N4500 sous le capot, associé à 4 Go de RAM et à des graphiques Intel UHD. Heureusement, Chrome OS n'est pas un système d'exploitation éprouvant, et sans la possibilité d'exécuter des applications " lourdes " de style Windows - il s'agit d'applications Android et de téléchargements du Chrome Web Store - cela devrait convenir pour exécuter des tâches individuelles une à la fois.

Fait intéressant, ce Chromebook est livré avec l'option d'être utilisé en déplacement, avec une option de modem 4G/LTE disponible au-delà du modèle Wi-Fi de base uniquement. Et Samsung ne facture pas non plus de frais énormes pour passer à ce modèle connecté, comme vous pouvez le voir dans les prix ci-dessous.

Le Samsung Galaxy Chromebook 2 360 sera disponible au Royaume-Uni à partir du 15 avril, au prix de 419 £ pour le modèle Wi-Fi uniquement (avec stockage de 64 GTB), ou de 499 £ pour le modèle 4G/LTE (avec 128 Go de stockage). Ainsi, bien qu'il soit destiné au secteur de l'éducation, ce type de tarification sera plus attrayant pour ceux qui recherchent une simple machine de traitement de texte et de navigation de documents avec une flexibilité supplémentaire grâce à cette charnière. Bon produit.

Écrit par Mike Lowe.