Samsung Galaxy Book 2 Pro et Book 2 Pro 360 apportent des mises à jour Intel de 12e génération aux ordinateurs portables fins et légers

BARCELONA (Pocket-lint) - Samsung a annoncé de nouvelles versions du Galaxy Book, avec le Galaxy Book 2 Pro et le Galaxy Book 2 Pro 360, au MWC 2022 .

Comme vu précédemment à partir de ces modèles, le 360 obtient une conception plus flexible, prenant en charge le S Pen, il y a donc des entrées supplémentaires pour ceux qui veulent dessiner ou prendre des notes.

Les deux modèles offriront des tailles d'affichage de 13,3 et 15,6 pouces, tous les modèles arborant un panneau AMOLED de résolution 1920 x 1080, avec la promesse d'une luminosité accrue pour offrir de superbes visuels.

Graphiquement, vous regardez Intel Iris X sur ces modèles, mais le Galaxy Book 2 Pro 15.6 offre également Intel Arc pour fournir un punch graphique supplémentaire.

Les deux sont alimentés par un chargeur USB Type-C de 65 W, Samsung continuant à faire valoir que vous avez alors un chargeur qui chargera proprement (et rapidement) tous vos appareils Galaxy, et on a toujours le sentiment que Samsung vise à fournir un une expérience plus unifiée sur ces appareils.

Cela voit des applications Samsung familières apparaître sur ces ordinateurs portables Windows 11 - comme la Galerie, le contrôle vocal Bixby et Samsung Notes - grâce à One Book UI 4.0, ainsi que l'authentification unique permettant un accès facile à tous vos appareils Samsung, donnant un sentiment d'écosystème qui Toutes les marques ne proposent pas, car Samsung tente de rivaliser avec l'expérience à laquelle les utilisateurs d'Apple sont habitués.

Assis sur ces nouveaux processeurs Intel de 12e génération , il existe des options Core i5 et i7, un accent sur de nombreux niveaux de sécurité, ainsi que le déverrouillage des empreintes digitales sur la touche d'alimentation. Cela signifie que ces nouveaux appareils répondront aux exigences des PC sécurisés de Microsoft, ce qui est plus courant dans les appareils d'entreprise. Désormais, ces avantages de sécurité seront également disponibles pour les consommateurs.

Reflétant l'utilisation accrue des webcams et des applications de visioconférence dans tous les domaines de la vie, le nouveau Galaxy Book est doté d'un appareil photo 1080p avec un champ de vision plus large, offrant des fonctionnalités telles que le cadrage automatique pour vous garder au centre de l'image et le mode Studio pour faire sûr que vous regardez votre meilleur.

Les deux appareils prétendent offrir jusqu'à 21 heures d'utilisation, tandis que le Galaxy Book 2 Pro offre également une connectivité 5G sur le modèle 15,6 pouces, idéal pour être toujours connecté en déplacement.

Nous avons été impressionnés par les versions précédentes du Galaxy Book et ces mises à jour apportent les dernières options d'alimentation, des spécifications attrayantes et un design attrayant.

Les carnets de commandes ouvriront le 18 mars 2022, avec une disponibilité plus large à partir du 1er avril. Le Samsung Galaxy Book 2 Pro commence à 999 £ pour le WiFi (i5) 13,3 pouces 8 Go, 256 Go. Le Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 commence à 1099 £ pour le 13,3 pouces (i5) 8 Go, 256 Go.

Écrit par Chris Hall.