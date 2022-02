Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un soi-disant Samsung Galaxy Book Pro 2 360 a fui en ligne via des rendus partagés par GizNext.

Avant le lancement de l'ordinateur portable, les images récemment apparues montrent l'ordinateur portable dans une variante de couleur rouge, bien que Samsung lancerait apparemment le Galaxy Book Pro 2 360 dans plusieurs nuances. GizNext s'est associé au leaker Steve Hemmerstoffer ( @OnLeaks ) pour révéler l'ordinateur portable. La publication a affirmé que le nom de code du prochain ordinateur portable est "mars 2" - signalant qu'il s'agit d'un appareil de deuxième génération.

Le PC est susceptible de comporter un grand clavier et un trackpad de souris plus grand, mais il ressemblera toujours beaucoup au Galaxy Book Pro 360 en ce sens qu'il aura une conception pliable à 360 degrés. En fait, le clavier et le trackpad de la souris sont les deux seules différences notables. Les charnières et les cadres d'affichage du Galaxy Book Pro 2 360 ressemblent tous au Galaxy Book 360 de la génération précédente, a noté Hemmerstoffer.

Pour rappel, Samsung propose deux modèles de Galaxy Book Pro 360 : Le Galaxy Book Pro 360 standard, qui a fait ses débuts en avril dernier ; et la variante compatible 5G sortie en octobre 2022. D'après ce que les rapports indiquent, le nouveau Galaxy Book Pro 2 360 n'est pas susceptible d'offrir la prise en charge du S Pen. Mais il aura un écran plus grand de 15 pouces avec trois ports USB Type-C, un slot MicroSD et une prise casque.

Samsung devrait annoncer l'appareil au MWC 2022 , mais les détails à ce sujet sont minces. Cela dit, Samsung a déjà confirmé que la gamme Galaxy Book de nouvelle génération comportera des puces Intel.

Écrit par Maggie Tillman.