Le nouveau SSD de Samsung peut potentiellement atteindre des vitesses de transfert de 13 000 Mo/s

(Pocket-lint) - Samsung a présenté un nouveau SSD d'entreprise qu'il sort, avec le nom accrocheur PM1743. Il est conçu pour fonctionner sur les serveurs d'entreprise, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut potentiellement atteindre des vitesses de 13 000 Mo/s.

C'est en grande partie grâce à son utilisation de la technologie PCIe 5.0, le prochain grand pas en avant pour les disques SSD, et lui permet également d'atteindre jusqu'à 2 500 000 opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS), un chiffre tout aussi impressionnant.

En plus de cela, le lecteur utilise jusqu'à 30 pour cent moins d'énergie que la dernière génération, c'est donc l'un de ces petits pas en avant qui pourrait finir par sembler assez important dans quelques années, du point de vue de l'efficacité.

Les améliorations ne s'arrêteront pas non plus, étant donné que PCIe 6.0 est déjà très en cours de développement, donc l'avenir s'annonce prometteur en termes de stockage rapide.

Bien que ces avantages ne concernent que le domaine de l'entreprise pour le moment, ils se répercuteront et auront un impact sur les SSD grand public, à la fois internes et externes, assez tôt, vous pouvez donc commencer à vous attendre à des temps de transfert encore plus rapides pour vos propres fichiers.

Le PM1743 deviendra plus largement disponible pour les entreprises à partir du premier trimestre de 2022, dans certaines tailles pouvant atteindre 15,36 téraoctets.