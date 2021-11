Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Juste à temps pour les vacances, un nouveau Chromebook à bas prix est disponible à lachat au Royaume-Uni.

Lété dernier, Samsung a dévoilé son dernier Chromebook : le Galaxy Chromebook Go . Il a dabord été lancé aux États-Unis en juillet, AT&T vendant une variante LTE un mois plus tard. Maintenant, Samsung lance le Galaxy Chromebook Go LTE au Royaume-Uni. Il coûte 399 £ avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré.

Cest un ordinateur portable de 14 pouces qui pèse 1,45 kg. Samsung a déclaré quil contient une batterie pouvant durer jusquà 12 heures avec une seule charge. Il est livré avec un chargeur USB-C de 45 W et est livré avec une gamme de ports, dont deux USB-C et un USB 3.1, ainsi quun connecteur audio 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD.

Les autres fonctionnalités incluent un processeur Intel Celeron N4500 avec Intel UHD Graphics, une caméra HD 720p, des haut-parleurs stéréo et la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1.

Bien sûr, avec ce genre de spécifications, vous nallez pas faire beaucoup de choses intenses, mais les Chromebooks ne sont pas exactement des machines de jeu robustes. Ils sont conçus pour naviguer sur le Web, regarder des vidéos YouTube, consulter votre compte Gmail et télécharger un méli-mélo dapplications Web et dapplications Android. Pour ce genre de tâches, le Galaxy Chromebook Go est une machine idéale.

