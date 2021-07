Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a lancé un ordinateur portable Chrome OS dentrée de gamme qui coûte 299 $ aux États-Unis.

Appelé Galaxy Chromebook Go, il est désormais disponible à lachat sur le site Web de Samsung et ailleurs. Au lancement, le modèle Wi-Fi est votre seule option, mais Samsung prévoit également de proposer un modèle LTE dans les semaines à venir. Les deux versions disposent dun écran HD 1366 x 768 de 14 pouces, dun processeur Intel Celeron N4500, de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage (extensible via microSD).

Bien sûr, avec ce genre de spécifications, vous nallez pas faire beaucoup de choses intenses, mais les Chromebooks ne sont pas exactement des machines de jeu robustes. Ils sont conçus pour naviguer sur le Web, regarder des vidéos YouTube, consulter votre compte Gmail et télécharger un méli-mélo dapplications Web et dapplications Android. Pour ce genre de tâches, le Galaxy Chromebook Go est une machine idéale.

Lordinateur portable ChromeOS de Samsung contient également une batterie de 5480 mAh qui devrait durer 12 heures avec une seule charge. En termes de ports, il comprend un port USB-A 3.2, deux ports USB-C, une prise casque et un lecteur de carte microSD. Honnêtement, ce type de matériel est le mieux adapté aux enfants, aux voyageurs et aux navigateurs Web légers. Pour eux, le Galaxy Chromebook Go a de quoi répondre à leurs besoins.

