(Pocket-lint) - Après avoir dabord attendu une annonce en avril chez Galaxy Unpacked, le Samsung Galaxy Book Go est maintenant officiel.

Alors pourquoi plus tard ? Cela est en partie dû au chipset de lordinateur portable - le Snapdragon 7cx Gen 2 de Qualcomm - annoncé à la fin du mois de mai.

Le Galaxy Book Go est le modèle dentrée de gamme de Samsung dans sa gamme dordinateurs portables - avec un prix pour refléter cela, à partir de 399 £ au Royaume-Uni , 349 $ aux États -Unis - agissant comme une alternative Windows aux Chromebooks tout aussi abordables.

Ce nest pas la première fois que nous voyons Samsung sessayer à Qualcomm dans ses ordinateurs portables - le Galaxy Book S précédent (et le plus cher) avait le Snapdragon 8cx à l intérieur - mais cest la première apparition dun 7cx Gen 2 dans nimporte quel appareil.

Selon votre point de vue, cela peut entraîner des problèmes, car Windows et Qualcomm ne fonctionnent pas très bien. Le Galaxy Book Go est une plate-forme basée sur ARM exécutant Windows 10 S, ce qui signifie que vous devrez télécharger des applications approuvées uniquement à partir du Windows Store, et non des fichiers .EXE complets.

Mais en tant quordinateur portable à utiliser comme traitement de texte et plate-forme de navigation, cela a du sens. Il y a un écran Full HD de 14 pouces pour garder votre attention, et bien que le poids de 1,38 kg ne soit pas le poids ultraléger inférieur à 1 kg que vous pouvez trouver ailleurs, ce que vous néconomiserez pas en poids, vous le ferez au prix demandé.

De plus, les deux variantes du Galaxy Book Go offriront une navigation mobile grâce à la compatibilité 4G/LTE. Le modèle de base dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, tandis que le modèle amélioré double la RAM à 8 Go, mais conserve la même capacité de stockage, ce qui vous coûtera également une augmentation du prix demandé de 25 %.

Écrit par Mike Lowe.