Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a mis à jour la famille dordinateurs portables Galaxy Book, avec une sélection de nouveaux ordinateurs portables fins et légers conçus pour répondre à une gamme de besoins.

Ces ordinateurs portables sont conçus pour étendre lécosystème de Samsung, offrant une interaction transparente entre les appareils Samsung, en utilisant les services Lien vers Windows pour que votre téléphone apparaisse sur votre ordinateur portable et une connectivité facile pour des accessoires tels que le Samsung Galaxy Buds Pro.

Avec un nouveau chargeur USB-C de 65 W pour alimenter ces ordinateurs portables, vous pourrez utiliser le même chargeur pour tous vos appareils Samsung , ce qui signifie quil y a moins à transporter lorsque vous êtes en déplacement.

Samsung

Le Galaxy Book apporte le point dentrée pour les ordinateurs portables, offrant un écran LED Full HD de 15,6 pouces et fonctionnant sur les processeurs Intel Core de 11 génération avec i5 et i7 proposés au Royaume-Uni.

Il exécutera des graphiques Intel Iris Xe, offrira jusquà 16 Go de RAM et jusquà 512 Go de stockage SSD. Il est bien équipé avec une connectivité physique, notamment USB C (2x), USB A (2x), HDMI et microSD.

Les prix commenceront à 699 £ pour le modèle Core i5 8/256 Go et jusquà 1099 £ pour le Core i7 avec LTE et 16/512 Go.

Samsung

Le Samsung Galaxy Book Pro fera un pas en avant, avec des tailles de 13,3 et 15,6 pouces, avec un passage à un écran AMOLED pour améliorer la qualité et donner vie aux visuels.

Il sen tient au matériel Intel Core de 11 génération, toujours avec les versions i5 et i7, utilisant des graphiques Intel Iris Xe. Jusquà 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD seront proposés, ainsi quun clavier rétroéclairé.

La connectivité couvre USB-A (1x), USB-C (2x, dont un avec Thunderbolt 4) ainsi que HDMI et microSD. Il y aura une version LTE du modèle 13,3 pouces.

Les prix commencent à 1099 £ pour le modèle 13,3 pouces i5 8/256 Go, tandis que le 15,6 pouces débutera à 1199 £ pour le Core i5 8/512 Go.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Samsung

Ensuite, vous avez le Galaxy Book Pro 360. Ce modèle est légèrement différent, offrant un écran 2 en 1, avec écran tactile et support S Pen, ce qui signifie quil est beaucoup plus polyvalent. Cest également un écran AMOLED - et est disponible en modèles 13,3 et 15,6 pouces.

La puissance provient toujours du processeur Intel Core i5 / i7 de 11 génération, jusquà 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. En termes de connectivité, les choses sont légèrement réduites par rapport au Pro classique, avec USB-C (3x, un prenant en charge Thunderbolt 4) et microSD.

Le Samsung Galaxy Book Pro 360 démarrera à partir de 1199 £ pour la version 13,3 pouces i5 8/512 Go et atteindra 1499 £ pour le modèle 15,6 pouces i7 15/516 Go.

Tous les modèles Galaxy Book offrent une prise casque 3,5 mm, une caméra 720p et un micro à double matrice, tandis que tous offrent également un son Dolby Atmos.

Ils sont également finis en aluminium, mais le Galaxy Book Pro utilise également du magnésium pour réduire le poids.

Nous nous attendons à ce quune gamme dautres variantes de ces modèles vienne dans différentes régions - et Samsung nous a également dit que les options de connectivité 5G seraient introduites plus tard en 2021.

La nouvelle famille Samsung Galaxy Book est en précommande à partir du 28 avril 2021, avec une disponibilité générale au détail à partir du 14 mai.

Écrit par Chris Hall.