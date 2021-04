Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un événement Galaxy Unpacked aura lieu le 28 avril , lorsque Samsung devrait révéler une variété dordinateurs portables Galaxy Book, y compris le Galaxy Book Pro . Le dernier produit dont on parle est le Galaxy Book Go - lappareil dentrée de gamme de la gamme.

En effet, le Go est si dentrée de gamme en termes de prix - selon les rumeurs, il ne coûterait que 350 $ - quil sagit véritablement dun ordinateur portable Windows qui cherche à prendre en charge les Chromebooks abordables.

Comment est-ce possible? Eh bien, cest en partie à cause de larchitecture. À lintérieur, le Galaxy Book Go devrait être livré avec le processeur Snapdragon 7C de Qualcomm. Ce nest pas la première fois que nous voyons Samsung jouer avec Qualcomm dans les ordinateurs portables - le Galaxy Book S plus ancien (et plus cher) avait le Snapdragon 8CX à lintérieur .

Le fait est que Windows et Qualcomm ne jouent pas très bien. Comme le Go sera une plate-forme basée sur ARM, il sera conçu pour fonctionner correctement avec Windows 10 S, ce qui signifie que vous devrez télécharger des applications approuvées uniquement à partir du Windows Store - pas de fichiers EXE complets de nimporte où. Cest quelque peu limitatif, mais pour un type de machine de traitement de texte à petit budget, cest parfaitement acceptable - et ce sera, à notre avis, langle complet du Galaxy Book Go.

Dun autre côté, ironiquement, nous avons déjà vu le Snapdragon 7C dans le Chromebook Spin 513 dAcer - un format qui a beaucoup de sens car, étant un Chromebook, il ny a pas de limites à Chrome OS, contrairement à Les fenêtres.

Présenté de la bonne manière, et à ce prix supposé, on peut voir le Galaxy Book Go faire sensation dans certains secteurs. Plus tel que nous le connaissons le 28 avril.

Écrit par Mike Lowe.