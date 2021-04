Samsung promet le Galaxy le plus puissant à ce jour sur Galaxy Unpacked le 28 avril 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé son prochain lancement, confirmant quil y aura un Galaxy Unpacked le 28 avril.

La société na pas beaucoup dit à quoi sattendre de lévénement, mais titrant la taquinerie "la galaxie la plus puissante arrive".

La jolie bande-annonce montre la livraison dun colis qui provoque des ondulations ou de la puissance au passage - le sèche-cheveux qui donne une super explosion, la machine de ventilation qui crache tous les bonbons - cest comme quelque chose dun film des années 80.

La boîte nous semble étrangement petite, mais on pense que le lancement sera pour les appareils Galaxy Book - doù le "plus puissant", car nous sommes à peu près sûrs que Samsung nest pas encore prêt à lancer le Galaxy Fold 3 . La scène finale de la vidéo - comme on le voit dans limage principale - ressemble également à une ouverture dordinateur portable.

Il se trouve que le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 ont été divulgués en mars 2021 et on pense que cela pourrait être ce à quoi nous nous attendons.

Ce sont des ordinateurs portables Windows 10 avec des options de 13 et 15 pouces, le Pro 360 étant pensé pour offrir une prise en charge du S Pen.

On sattend à ce que la 5G soit prise en charge dans au moins certains de ces appareils - et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que lappareil qui se déplace sur la route en le déclenchant est un indice de mobilité.

Cest peut-être ce à quoi se réfère le «plus puissant», ou il se peut que nous en apprenions davantage sur le partenariat de Samsung avec AMD . Serait-ce là où le matériel Exynos de Samsung fait un saut pour proposer un GPU AMD?

Cela pourrait aboutir à lappareil Galaxy le plus puissant à ce jour - bien que nous ne puissions pas nous empêcher de penser que nous aurions vu plus de taquineries sur le nouveau matériel avant son lancement.

Il ny a pas longtemps à attendre, cependant, et nous vous apporterons toutes les nouvelles au fur et à mesure que nous lapprendrons.

Écrit par Chris Hall.