(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, Samsung développerait de nouveaux ordinateurs portables Windows 10, appelés Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360, et des images des deux appareils viennent de faire surface en ligne, gracieuseté du leaker Evan Blass.

Prêt à être lancé dès avril, le Galaxy Book Pro et le Galaxy Pro 360 seront tous deux livrés avec des écrans de 13 et 15 pouces. Le Book Pro obtiendra des coloris bleu et argent, tandis que le Pro 360 obtiendra bleu marine et or. Dans les images récemment divulguées, le Book Pro semble arborer un port de type A, un emplacement pour carte microSD et une prise casque, tandis que le Pro 360 dispose dun port USB Type-C avec un emplacement pour carte microSD et une prise casque.

Certains modèles dordinateurs portables comprendront des claviers pleine taille avec des pavés numériques. Le Pro 360 prendra également en charge le stylet S Pen de Samsung, comme indiqué précédemment . Gardez à lesprit que ce ne serait pas le premier ordinateur portable de Samsung à prendre en charge le S Pen. Le Galaxy Book Flex 5G en avait un intégré.

Samsung lui-même a également déclaré dans le passé quil prévoyait de déployer la prise en charge du S Pen vers des « catégories dappareils supplémentaires ».

Les autres spécifications rumeurs pour les ordinateurs portables à venir incluent les écrans OLED, Thunderbolt 4 et la prise en charge LTE en option. Ils pourraient également lancer les processeurs Intel de 11e génération, tandis que la version 15 pouces du Galaxy Book Pro pourrait offrir des graphiques discrets Nvidia MX450.

Écrit par Maggie Tillman.