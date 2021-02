Rapport: Samsung prévoit un PC Windows Exynos avec processeur graphique AMD

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a été ouvert sur le fait quil travaillait avec AMD. Lors du lancement de lExynos 2100 en janvier 2021, la société la confirmé. Les mots exacts de Samsung à lépoque étaient : "Nous travaillons avec AMD, et nous aurons un GPU mobile de nouvelle génération dans le prochain produit phare."

Beaucoup - y compris nous - mêmes - ont pensé que cela signifiait quil serait destiné à un smartphone. Cependant, de nouvelles informations suggèrent que Samsung pourrait viser cela sur le segment de linformatique mobile, nous pourrions donc voir le premier couplage Exynos et AMD dans un ordinateur portable.

Un rapport de ZDNet Korea suggère que Samsung prévoit de lancer un ordinateur portable fin et léger au second semestre 2021, en utilisant le nouveau matériel Exynos - provisoirement surnommé Exynos 2200 - associé à des graphiques AMD.

Lintention, semble-t-il, serait de défier Qualcomm dans le segment Windows sur ARM et de capitaliser sur le nouvel appétit dans un monde post-Intel, grâce aux critiques élogieuses de la puce M1 dApple .

Pour Samsung, cela permettrait à lentreprise de définir son propre calendrier et de produire tous les composants matériels elle-même, sans avoir à attendre Qualcomm ou Intel, ce qui donnerait potentiellement à Samsung plus de contrôle sur le calendrier et les coûts.

Le rapport revendique un lancement au troisième trimestre 2021, ZDNet suggérant quil tomberait après le lancement du Galaxy Note 21 . Cela pourrait voir Samsung montrer ou lancer lappareil à l IFA 2021 , ce qui serait à peu près au même moment.

Samsung nest pas nouveau sur ce marché. Nous avons déjà vu le Galaxy Book S sur Qualcomm , et nous avons déjà entendu des rumeurs sur un PC Exynos .

Cela nexclut cependant pas Exynos et AMD des smartphones. Il se peut que Samsung veuille utiliser lexpertise dAMD pour augmenter les performances graphiques de ses smartphones - ainsi que pour offrir une opportunité marketing pour les appareils basés sur Exynos - mais la perturbation de Windows sur ARM est certainement crédible.

Écrit par Chris Hall.