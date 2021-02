Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung développerait de nouveaux ordinateurs portables Windows 10 appelés Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360.

À la suite dun dépôt de certification Bluetooth qui a fait surface en janvier 2021 et a révélé pour la première fois les ordinateurs portables, SamMobile a publié un rapport détaillant ce que nous pouvons attendre de la paire. Ils comporteront des écrans OLED de 13,3 pouces et 15,6 pouces et seront compatibles avec le S Pen Stylus.

Gardez à lesprit que ce ne seraient pas les premiers ordinateurs portables de Samsung à prendre en charge le S Pen. Le Galaxy Book Flex 5G - qui comportait évidemment une connectivité 5G - en avait une intégrée. Samsung a également déclaré dans le passé quil prévoyait de déployer le support du S Pen vers des « catégories dappareils supplémentaires ».

Les nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book de Samsung seront probablement alimentés par des processeurs Intel Core i5 et i7. Le Galaxy Book Pro 360 pourrait également offrir une connectivité 5G et devrait être un ordinateur portable convertible 2-en-1 avec une charnière à 360 degrés. Aucun autre détail sur le matériel ou les spécifications des écrans na été révélé, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Lorsquils seront annoncés, ils suivront vraisemblablement le Galaxy Chromebook 2 de Samsung , un Chromebook Intel avec un écran QLED et un stylet, qui a fait ses débuts en janvier. Il offre jusquà 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et un Intel Core i3 de 10e génération.

Écrit par Maggie Tillman.