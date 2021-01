Samsung Galaxy Book Flex2 5G confirmé pour le Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a confirmé quil proposerait le Galaxy Book Flex2 5G au Royaume-Uni.

Lancé en 2020, le Galaxy Book Flex mis à jour offre un ordinateur portable fin et léger qui est flexible, permettant une gamme de solutions de travail.

Propulsé par le matériel Intel Core 11-Gen, avec des graphiques Iris X, il offre les avantages de la 5G afin que vous puissiez vous assurer que vous êtes toujours connecté lors de vos déplacements.

Il offre un écran de 13,3 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, prenant en charge 60 images par seconde, mais cest une charnière flexible pour vous donner plus doptions sur la façon dont vous le positionnez.

Il existe un clavier rétroéclairé, ainsi que la prise en charge du S Pen de Samsung, vous offrant une gamme doptions pour créer du contenu, prendre des notes, dessiner ou tout ce qui vous plaît.

La connectivité Thunderbolt 4 rejoint lUSB des normes C et 3.0, aux côtés de HDMI et dun slot microSD pour sétendre sur le stockage interne SSD de 512 Go.

Alors que le Book Flex2 exécute Windows, Samsung a ajouté à loffre logicielle pour prendre en charge des éléments tels que le S Pen.

Bien que cet ordinateur portable ait été initialement annoncé en 2020, il arrive maintenant au Royaume-Uni pour la première fois, largement disponible à partir du 12 février, mais avec des précommandes ouvertes immédiatement.

Il y aura deux versions au choix: le modèle Core i5 coûtera 1649 £, tandis que le Core i7 coûtera 1849 £.

Écrit par Chris Hall.