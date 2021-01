Le Galaxy Chromebook 2 de Samsung obtient un écran QLED et une réduction de prix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung publie des nouvelles sur de nombreux nouveaux appareils en labsence dun CES en personne cette année, y compris le dernier, le Samsung Galaxy Chromebook 2. Le nouvel ordinateur portable fait suite au précédent Chromebook Galaxy avec quelques améliorations notables.

Premièrement, il obtient une réduction de prix clé. à seulement 550 $ par rapport au prix de 1000 $ du dernier modèle, un changement massif dans le placement sur le marché. Lautre grand changement se présente sous la forme dun nouvel écran qui arbore la technologie QLED de Samsung à une résolution Full HD, par rapport à lancien modèle OLED 4K - vous pouvez donc dire où la baisse de prix a eu un impact sur lordinateur portable.

Ce ne sont pas des ajustements insignifiants, mais cette réduction de prix rendra probablement le Galaxy Chromebook 2 beaucoup plus acceptable pour les acheteurs normaux, tout comme son impressionnante autonomie de 14 heures, si elle peut correspondre aux chiffres vantés, qui sont renforcés par le manque de OLED pour le vider.

En fait, cet écran QLED de 13,3 pouces est le premier sur un Chromebook au monde, si quelquun le suit. Pendant ce temps, la conception générale est exactement ce que nous avons découvert des fuites à la fin du mois de décembre, avec des bords durs et élégants et une charnière entièrement réglable permettant de nombreux angles de vision.

Le modèle de base contiendra 4 Go de RAM et un Intel Celeron 5205U avec seulement 64 Go de stockage, mais 150 $ supplémentaires augmenteront cela jusquà 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et un Intel Core i3 de 10e génération, un bond assez solide.

Tout cela ressemble à un pari assez solide sur le marché intermédiaire du Chromebook et devrait être disponible au premier trimestre de 2021, nous naurons donc peut-être pas à attendre trop longtemps pour en mettre la main.

Écrit par Max Freeman-Mills.