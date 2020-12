Samsung Galaxy Chromebook 2 a fui dans toute sa splendeur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung travaille sur un nouveau Chromebook et ce qui ressemble à une image de presse a fui.

Le Samsung Galaxy Chromebook 2 pourrait être dévoilé dans le cadre des plans CES de Samsung en janvier. Ou cela pourrait bien être une surprise supplémentaire lors du lancement du téléphone Samsung Galaxy S21 - actuellement censé avoir lieu le 14 janvier 2021.

Quoi quil en soit, cela fera toute une impression dans une option de couleur orange similaire au Chromebook Galaxy original annoncé il y a près de 12 mois.

En effet, lapparence générale est similaire - même dans la variante de couleur grise - bien quil y ait des ports réarrangés.

Il est probable que les plus gros changements viendront en interne, avec un chipset amélioré.

Le Chromebook Galaxy de première génération arborait un écran 4K de 13,3 pouces, qui devrait être similaire cette fois-ci. Mais il est également venu avec un processeur Intel Core i5 de 10e génération dont certains se sont plaints davoir trop chaud. Nous espérons que cela sera au moins remplacé par une puce Intel Core de 11e génération plus efficace.

Les autres spécifications de lappareil de première génération comprenaient jusquà 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD. Il est presque certain que ce sera à nouveau le cas avec le Galaxy Chromebook 2.

Nous vous en apporterons plus au fur et à mesure que nous le découvrirons.

Écrit par Rik Henderson.