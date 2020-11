Samsung apporte son Chromebook 4 Series au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung apporte ses ordinateurs portables de la série Chromebook 4 au Royaume-Uni. Le Chromebook 4 est un ordinateur portable HD de 11,6 pouces, tandis que le Chromebook 4+ est un grand Full HD de 15,6 pouces; nous commençons certainement à voir le lancement de plus de Chromebooks grand écran.

La gamme Samsung Chromebook 4 offre jusquà 64 Go de stockage (sur le 4+, 32 Go sur le 4), 4 Go de mémoire et fonctionne sur le processeur Intel Celeron N4000. Les deux ordinateurs portables disposent de ports USB-C pour se connecter à dautres périphériques et écrans externes, ainsi que des webcams 720p et du Wi-Fi Gigabit.

Les deux sont raisonnablement légers et les coûts sont bas. Le Chromebook Samsung 4+ de 1,7 kg coûtera 349,99 £ pour un stockage de 32 Go et 379 £ pour un stockage de 64 Go, tandis que le Chromebook 4 de 1,2 kg coûtera 299,99 £.

Les modèles sajoutent à la gamme dordinateurs portables en plein essor de Samsung en Europe - quelque chose que nous pensions ne jamais revoir après son retrait du marché en 2014 . Lengagement de Samsung envers les ordinateurs portables a toujours été quelque chose dinconnu - jusquen 2008, quand il a déclaré quil pourrait arrêter de fabriquer des ordinateurs portables sil ne devenait pas un acteur assez important.

Samsung a lancé trois ordinateurs portables au Royaume-Uni plus tôt en 2020: le Galaxy Book Flex, le Galaxy Book Ion et la version Intel du Galaxy Book S.

Écrit par Dan Grabham.