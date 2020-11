Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il nest pas surprenant que lannée dernière environ ait incité certaines des grandes entreprises technologiques du monde entier à réfléchir au fonctionnement de leurs produits dans un environnement domestique.

Dans le cas de Samsung, le dernier né de cette tendance est son nouveau Smart Monitor M7, un écran qui, selon lui, est une réponse directe à la façon dont les besoins en matière de travail, déducation et de divertissement des gens sont devenus beaucoup plus enracinés dans leur maison.

Le cœur de ce changement dorientation semble être la façon dont vous pouvez vous connecter au moniteur, et également comment vous pouvez lutiliser une fois connecté. Cela signifie quen plus de la connectivité HDMI et USB-C, il intègre également le DeX, lApp Casting et Apple AirPlay 2 de Samsung, une rareté parmi les moniteurs dédiés.

Fait intéressant, le moniteur est en effet suffisamment intelligent pour que certaines applications naient même pas besoin dun mobile ou dun PC connecté pour fonctionner - par exemple, il peut exécuter des applications Microsoft Office indépendamment lorsquil est connecté à votre Wi-Fi, ce qui est sûr dêtre utile pour les devoirs. . Bluetooth signifie que vous pouvez y connecter un clavier et une souris pour une expérience quasi PC.

De lautre côté de cette pièce, le moniteur dispose également de plusieurs applications de divertissement intégrées, tout comme votre téléviseur intelligent, y compris Netflix et YouTube, toutes contrôlées avec une télécommande incluse.

Il est disponible en versions 32 et 27 pouces devrait être disponible plus tard aujourdhui aux États-Unis et au Canada, avant de sétendre à plus de territoires dans les semaines à venir.

Écrit par Max Freeman-Mills.