Faites une bonne affaire avec ces offres Samsung SSD

Samsung a un certain nombre de disques SSD internes et externes impressionnants, y compris la fantastique gamme EVO qui est actuellement disponible avec dexcellentes réductions.

Ces disques sont un excellent moyen daugmenter votre espace de stockage ou daméliorer vos vitesses de chargement et de mettre à niveau votre expérience de jeu également.

Avec le début des soldes dété dAmazon , il existe de belles réductions qui valent le détour.

Ces offres incluent certains des prix les plus bas que nous ayons vus sur le superbe ( et facile à installer ) Samsung 970 EVO Plus 1 To PCIe NVMe.

Ces offres Samsung SSD incluent:

• SSD interne Samsung 860 EVO 500 Go - économisez 30%, était de 99,99 £ / 109,9 $, maintenant 68,99 £ / 77,99 $: les SSD EVO de confiance et très appréciés de Samsung sont un excellent ajout à toute machine pour une augmentation de vitesse et un stockage supplémentaire. Voir cet accord sur Amazon UK / Cliquez pour voir laccord sur Amazon US .

• Disque SSD externe Samsung Portable SSD T5 2 To - économisez 79 £, était de 369,99 £, maintenant 290,97 £: Lun de nos disques durs externes préférés propose désormais une remise exceptionnelle pour le Black Friday dans tous les formats. Cliquez pour voir cette offre sur Amazon UK

• SSD interne Samsung 970 EVO Plus 1 To NVMe M.2 - était de 239,99 £ / 249,99 $, maintenant 188,36 £ / 189,99 $: avec une vitesse de lecture / écriture aussi rapide que 3 500 Mo / s, ce lecteur verra à la fois votre PC et vos jeux se charger dans le un clin dœil. Voir cet accord sur Amazon UK / Cliquez pour voir laccord sur Amazon US .