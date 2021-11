Faites une bonne affaire ultra-rapide avec ces offres Samsung NVMe SSD

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung propose un certain nombre de disques SSD internes et externes impressionnants, y compris la fantastique gamme EVO actuellement disponible avec dexcellentes remises.

Ces disques sont un excellent moyen daugmenter votre espace de stockage ou daméliorer vos vitesses de chargement et daméliorer également votre expérience de jeu.

Avec le coup denvoi du Black Friday ce mois-ci, de belles remises sont disponibles et méritent dêtre examinées.

Ces offres incluent certains des prix les plus bas que nous ayons vus sur les superbes ( et faciles à installer ) disques Samsung PCIe NVMe.

US Samsung storage deals

There are a number of savings on Samsung SSDs available at Amazon at the moment. These are some of the best we've seen so far.

UK Samsung storage deals

There are some deals in the UK too.

If you're looking for a storage bargain, be sure to keep checking back as there are bound to be more discounts in the following weeks as Black Friday proper rolls around.