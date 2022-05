Razer dévoile le premier ordinateur portable OLED 240 Hz au monde

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les ordinateurs portables Blade de Razer font partie de nos ordinateurs portables de jeu préférés sur le marché, et le dernier Blade 15 semble être l'un des meilleurs à ce jour.

Le modèle rafraîchi voit l'ajout d'un écran OLED 240Hz avec une résolution QHD, qui, selon Razer, est le premier à être utilisé sur un ordinateur portable.

Dans une déclaration à Pocket-lint, Razer a déclaré : "Les jeux et le contenu vidéo se déplacent rapidement grâce au temps de réponse ultra-rapide de 1ms du panneau, libérant les utilisateurs de la décision de la précision des couleurs ou de la vitesse".

"Le nouvel écran OLED unique atteindra une luminosité typique de 400 nits et comprendra jusqu'à 100% de couleurs DCI-P3 pour une image nette et claire, parfaite pour une variété de fonctions, y compris l'édition de photos et de vidéos, le visionnage de films ou la lecture de titres de jeux AAA."

On dirait qu'il pourrait être parfait pour ceux qui veulent une machine adaptée au jeu et à la création de contenu dans la même mesure.

Le Blade 15 est donc associé à un processeur Intel Core i9 12900H de 12e génération et à une carte graphique RTX 3070 Ti.

Avec 32 Go de mémoire DDR5, le Blade 15 est capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois sans se fatiguer, et un disque dur SSD de 1 To répond aux besoins de stockage. Si cela ne suffit pas, il y a un emplacement M.2 de rechange pour un SSD NVMe supplémentaire.

Tout ce matériel de pointe n'est pas bon marché, cependant, et le nouveau Razer Blade 15 vous coûtera 3499,99 $ (environ 2800 £).

Malheureusement, vous devrez également attendre un certain temps. Le modèle Razer Blade 15 OLED ne sera pas disponible avant le dernier trimestre de 2022.

Écrit par Luke Baker.