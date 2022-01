Razer a dévoilé sa gamme 2022 d'ordinateurs portables de jeu Blade au CES

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer s'est rendu au CES 2022 pour présenter ses derniers ordinateurs portables de jeu Razer Blade, notamment les Blade 14, 15 et 17.

Présentés comme les ordinateurs portables les plus rapides au monde pour les joueurs et les créateurs, ces nouveaux ordinateurs portables incluent les graphiques pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 30 récemment annoncés. Cela signifie que vous pouvez mettre la main sur un modèle qui comprend jusqu'à un RTX 3080 Ti. Compte tenu de la difficulté d'obtenir une carte graphique de bureau au cours de la dernière année, cela semble être un excellent moyen de démarrer votre jeu.

Il n'y a pas que les GPU qui sont nouveaux non plus. Les derniers Razer Blades bénéficient également d'une mise à niveau sous la forme de RAM DDR5 4800 MHz. Cela seul représente une augmentation de 50 % de la fréquence par rapport à la dernière génération de lames.

Razer a promis que ces derniers modèles offrent des performances de bureau dans un format portable.

Travis Furst, directeur principal de l'unité commerciale Systèmes de Razer, a donné un aperçu :

"... nous avons permis aux créateurs de travailler n'importe où avec des écrans magnifiques, des pilotes NVIDIA Studio disponibles et des processeurs jusqu'à 14 cœurs. Les utilisateurs auront la possibilité de choisir n'importe quel modèle ou configuration qui correspond le mieux à leurs besoins de jeu ou de création, tout en obtenir les dernières et les meilleures technologies graphiques, de mémoire et de traitement.

Comme vous vous en doutez, les modèles 2022 des ordinateurs portables Razer Blade 14, 15 et 17 incluent les dernières offres de processeurs d'Intel et d'AMD. Fournir beaucoup de puissance de traitement pour tout ce que vous faites.

Poursuivant la tendance à mettre l'accent sur la qualité, ces modèles sont dotés d'un châssis en aluminium fraisé CNC, de composants de haute qualité et plus encore. Les mises à niveau de la gamme incluent une conception de clavier rafraîchie avec des touches plus grandes pour une expérience de frappe ergonomique plus satisfaisante. Une ventilation supplémentaire a également été ajoutée pour améliorer les performances de refroidissement.

Chacun des modèles a également un certain nombre d'améliorations pour les rendre encore plus attrayants.

Le Razer Blade 14 est désormais doté d'un revêtement résistant aux empreintes digitales pour le garder propre et élégant, tandis que la webcam infrarouge 1080p offre désormais la commodité de Windows Hello.

Le Razer Blade 15 dispose désormais d'un panneau de qualité IPS avec des options de configurations QHD et Full HD, y compris un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 360 Hz.

Pendant ce temps, le Blade 17 a des mises à niveau de son audio qui incluent huit haut-parleurs (le double de celui de la génération précédente) afin que les créateurs puissent entendre davantage ce qu'ils fabriquent. Une batterie et un chargeur plus gros devraient également vous aider à travailler plus longtemps en déplacement.

Chacun des nouveaux ordinateurs portables est livré avec Windows 11 en standard et une garantie de batterie prolongée de deux ans pour une tranquillité d'esprit.

Les Razer Blade 15 et 17 seront disponibles en pré-commande à partir du 25 janvier à des prix commençant respectivement à 2 499,99 $ et 2 699,99 $ . Alors que le Blade 14 sera disponible en pré-commande à partir du 10 février à partir de 1 999,99 $.