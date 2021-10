Razer dévoile les ordinateurs portables Razer Book et Blade 15 Advanced compatibles avec Windows 11

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En plus dannoncer que les propriétaires actuels dordinateurs portables Razer obtiendront gratuitement les mises à niveau de Windows 11 à partir daujourdhui, Razer a également révélé dautres ordinateurs portables pour 2021.

Aujourdhui, Razer a dévoilé des ajouts à sa gamme, notamment des modèles Razer Book et Razer Blade 15 Advanced, préchargés avec Windows 11 .

Lentreprise affirme que le nouveau Razer Book est "la machine parfaite pour une productivité toute la journée". Il est doté dun processeur Intel de 11e génération, dun écran à cadre fin 16:10 avec une résolution jusquà 4K et dun châssis en aluminium fraisé ultra-fin. Avec les options décran tactile, vous pourrez également profiter des nouveaux widgets et fonctionnalités tactiles en toute simplicité.

Pendant ce temps, le Razer Blade 15 Advanced offre les avantages de Windows 11, mais en mettant laccent sur les jeux. Les utilisateurs pourront profiter de toutes les qualités de jeu disponibles, y compris Xbox GamePass, Xbox GameBar et DirectStorage. Ce nouveau modèle pour 2021 offre une résolution QHD, des taux de rafraîchissement de 240 Hz, un espace colorimétrique 100 % DCI-P3 ainsi que la technologie Nvidia Advanced Optimus et G-Sync. Jeu puissant et portable.

Parallèlement à cette annonce, Razer a également pris le temps de faire savoir aux fans de Razer que tous les logiciels et périphériques de jeu Razer sont entièrement compatibles avec Windows 11. Ne vous inquiétez donc pas si vous envisagez une mise à niveau et que vous possédez déjà du matériel Razer.