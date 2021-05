Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a annoncé des versions mises à jour de son ordinateur portable de jeu Blade 15 . Le modèle phare est le nouveau Blade 15 Advanced.

Il intègre les processeurs Intel de la série H de 11e génération et les puces graphiques RTX 30 de Nvidia. Il peut être équipé dun Core i9 11900H (horloge de base 2,5 GHz et horloge boost 4,9 GHz) et dun GPU RTX 3080 avec 16 Go de mémoire vidéo. Vous pouvez également lobtenir avec un écran tactile 4K.

Une autre nouvelle fonctionnalité est un revêtement résistant aux empreintes digitales, une webcam Windows Hello de résolution 1080p et un trackpad avec un rejet amélioré de la paume.

Razer a également réduit dun millimètre lépaisseur du Blade 15 Advanced, ce qui en fait 15,8 mm dépaisseur et soi-disant le plus petit ordinateur portable de jeu de 15 pouces avec des graphiques RTX. En termes de ports, il existe deux nouveaux ports Thunderbolt 4, un lecteur de carte SD UHS-III, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, une prise casque et un port HDMI 2.1. Il prend en charge le chargement Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et 20V via USB-C.

Si cela vous intéresse, le Blade 15 Advanced commence à 2299 $ pour un modèle avec un panneau IPS QHD de 240 Hz avec un temps de réponse de 2,5 ms et une couverture à 100% de la gamme DCI-P3. Ce modèle particulier est livré avec un processeur Intel Core i7-11800H octa-core, le GPU RTX 3060 avec 8 Go de mémoire vidéo, 16 Go de RAM DDR4 cadencée à 3200 MHz et une batterie de 65 Wh (tous les autres modèles Advanced ont une batterie de 80 Wh).

Le Razer Blade 15 Advanced sera disponible en précommande à partir du 17 mai 2021 chez Razer . Leurs différents modèles seront mis en vente et expédiés à partir de juin 2021.

Écrit par Maggie Tillman.