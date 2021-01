Razer Viper 8K est la «souris de jeu la plus rapide au monde»

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une petite mise à niveau sous le capot, le rafraîchissement de sa souris de jeu Viper par Razer lui permet de crier depuis les toits que le nouveau modèle est la souris de jeu la plus rapide de la planète et de dire la vérité aussi.

Il est équipé dun capteur Focus Plus de 20000 DPI, mais le grand pas en avant se présente sous la forme de son taux dinterrogation de 20000 Hz, ce qui est bien au-dessus de ce que la plupart des souris de jeu gèrent, et rend effectivement beaucoup plus fréquent. ping à votre ordinateur pour mettre à jour où le pointeur ou le curseur doit être.

À première vue, cela ressemble à une grande victoire, mais en pratique, ce nest pas si garanti, car même Razer admet avec plaisir que cela se résume vraiment à des marges si bonnes que beaucoup de gens ne pourront pas les percevoir. Du point de vue de Razer, cest un pas en avant qui pourrait faire des différences minimes mais importantes si vous jouez à des jeux réactifs et nerveux comme les jeux de tir en ligne.

Vous voudrez probablement aussi lutiliser sur un moniteur avec un taux de rafraîchissement élevé, pour vraiment percevoir le type de douceur quil peut vous aider à atteindre, tandis que des spécifications de jeu décentes vous aideront également sur le plan matériel.

Donc, cest un peu plus une vente de niche quil ny paraît à première vue. Pourtant, il ny a absolument aucun mal dans la mise à niveau, car la Viper est toujours une souris de jeu confortable et élégante, et le prix na pas été augmenté du tout entre les versions.

La souris est disponible dès maintenant, donc si vous voulez essayer la pointe de la vitesse, voici votre chance.

Écrit par Max Freeman-Mills.