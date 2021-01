Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer se prépare à lancer deux nouveaux ordinateurs portables Razer Blade avec des «cartes de nouvelle génération» de Nvidia, des options décran à 360 Hz, un stockage évolutif et plus encore.

Ce sont les modèles 2021 de la gamme respectée de Razer Blade avec le même design fini durable, fraisé CNC et fabriqué avec précision que vous attendez de Razer, mais ce qui les rend intéressants, cest la puissance sous le capot.

Razer a déclaré quil utilisait les dernières cartes de nouvelle génération de Nvidia . Y compris loption allant jusquau GPU GeForce RTX 3080 Max-Q avec 16 Go de VRAM GDDR6.

Ajoutez à cela les options dIntel Core i7-10875 de 10e génération (huit cœurs pour le modèle avancé) et i7-10750 (six cœurs pour le modèle de base) et vous avez beaucoup de puissance portable astucieuse sous le capot. Razer promet que la technologie entassée à lintérieur de ces machines contribuera à perpétuer "... lhéritage dêtre le plus rapide du marché ..."

Ceci est idéal car le nouveau Blade 15 est livré avec plusieurs options décran qui incluent des taux de rafraîchissement rapides ou des choix daffichage 4K. Il existe un modèle de base avec un écran Full HD 144Hz, un autre avec un panneau UHD 165Hz, 3ms, 100% DCI-P3, puis les options avancées.

Ces modèles avancés incluent des options dun panneau UHD, 240Hz G-Sync avec 95% sRGB ou un écran Full HD 360Hz avec un temps de réponse de 2 ms. Pour les créateurs, il existe également un écran 4K OLED, un temps de réponse de 1 ms avec un écran tactile et un verre gorille.



Un autre point fort de ces modèles est lajout dun slot M.2 NVMe de rechange offrant aux utilisateurs la possibilité de mettre à niveau plus de stockage à lavenir.

Razer affirme que les Blade 15 sont les «plus petits» ordinateurs portables de jeu RTX disponibles, pas les plus fins et les plus légers, mais les plus compacts. Ces ordinateurs portables seront disponibles en pré-commande pour le Royaume-Uni et lAllemagne à partir du 12 janvier et une expédition dans le monde entier en février.

Outre le Razer Blade 15, il existe également un Razer Blade Pro 17 mis à jour - présenté comme une puissante station de travail mobile avec trois options décran principales: écran tactile 165 Hz QHD, 360 Hz Full HD ou 4K UHD 120 Hz. Ce 17 pouces a les mêmes options de GPU et CPU, mais arbore également les «E / S les plus avancées sur un ordinateur portable de jeu de 17 pouces».

Ces ordinateurs portables Razer Blade commenceront à 1699 $, le Razer Blade 15 étant disponible en pré-commande à partir du 12 janvier et le Blade Pro 17 à venir plus tard dans la "première moitié de 2021" avec des prix à partir de 2299,99 $.

Écrit par Adrian Willings.