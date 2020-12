Le PC de jeu modulaire Razer Tomahawk est lancé aux États-Unis pour 2400 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le PC de jeu modulaire compact de Razer, appelé Tomahawk , a fait ses débuts au CES plus tôt cette année pour les joueurs qui veulent faire lexpérience de la construction de leurs propres ordinateurs . Il était initialement prévu pour la sortie du premier trimestre 2020. De toute évidence, cela ne sest pas produit. Mais maintenant, il est enfin lancé.

Le Tomahawk est maintenant disponible aux États-Unis via le site Web officiel et les magasins de Razer . Cela commence à 2400 $. Il sera disponible chez certains détaillants à partir de janvier 2021. Pour ceux en dehors des États-Unis, Razer a déclaré quil travaillait toujours sur les prix et la disponibilité du Tomahawk pour dautres pays.

Le PC modulaire comprend la carte Intel NUC 9 Extreme Compute Element, avec un processeur Intel Core i9-9980HK, 16 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 512 Go associé à un disque dur de 2 To. Vous pouvez également lobtenir avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080. En fait, comme il sagit dun PC modulaire, vous pouvez totalement configurer les composants en fonction de vos envies et besoins. Ajoutez une autre carte graphique ou plus de stockage, si cest votre préférence.

Le châssis en aluminium fraisé CNC a une finition noire mate avec des portes en verre détachables à double face et Razer Chroma RGB en bas. Les autres caractéristiques physiques comprennent quatre ports USB-A, deux ports USB-C Thunderbolt 3, deux ports Gigabit Ethernet et un port combo 3,5 mm / TOSLINK.

Écrit par Maggie Tillman.