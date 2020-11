Économisez plus de 70 £ sur limpressionnant Razer Basilisk Ultimate

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Razer Basilisk Ultimate est une superbe souris de jeu sans fil avec des points forts impressionnants. Maintenant cest encore mieux grâce à cette offre Black Friday.

Sur notre liste comme lune de nos souris de jeu préférées à acheter , la Basilisk Ultimate est une belle souris Razer dotée de nombreuses fonctionnalités impressionnantes. Ceux-ci incluent la connectivité sans fil HyperSpeed 2,4 GHz, 20000 DPI maximum réglables sur cinq niveaux différents, des poignées texturées et une conception ergonomique, 11 boutons programmables et plus.

Cest une souris de jeu haut de gamme qui est une joie absolue à utiliser. Les points forts de cette souris comprennent 100 heures dautonomie, une palette multifonction remplaçable astucieuse et 14 zones déclairage personnalisables.

Le Razer Basilisk Ultimate a apparemment tout pour plaire, mais il a généralement un prix élevé et sans aucun doute déroutant. Pour le Black Friday cependant, il a été bien réduit avec 73,01 £ sur le prix demandé, ce qui en fait seulement 86,99 £ (contre 160 £ habituels). Aux États-Unis, vous pouvez renouveler le Basilisk Ultimate avec 35 $ de réduction .

Écrit par Adrian Willings.