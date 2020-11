Ce Razer Blade Pro 17 a une économie de 699 £ pour le Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme Razer Blade comprend une technologie de jeu très puissante entassée dans un châssis compact et léger. Ces appareils constituent dexcellentes machines portables parfaites pour les jeux, la création et plus encore.

Pour Black Friday , il y a un vol absolu sur le Razer Blade Pro 17. Cette puissance dun ordinateur portable dispose dun écran de 17,3 pouces à 300 Hz, dun processeur Intel Core i7-10875H, dun processeur graphique Nvidia GeForce RTX 2070 MaxQ, de 16 Go de RAM et plus. Habituellement 2299,92 £, ce Razer Blade Pro 17 a maintenant reçu 699,94 £ pour le Black Friday, soit 1599,98 £ .

Comme si cela ne suffisait pas, laccord comprend également tout un tas dextras ajoutés avec le pack Razer Power Up comprenant un clavier Cynosa Lite, une souris Viper et un casque Kraken X Lite. De plus, les fans de Razer seront ravis de voir quils auront également un masque Razer Bandana et lune des très populaires bouteilles deau Razer Hydrator.

Pour les lecteurs américains, lancien modèle 2019 avec écran 144Hz, processeur Intel Core i7-9750H, Nvidia GeForce RTX 2060 et plus est également de 56% de réduction - avec une économie énorme de 2240,11 $, ce qui en fait seulement 1759 $ .

Écrit par Adrian Willings.